349 €, c’est le super prix de ce TV 4K QLED de 50 pouces chez Carrefour

Les TV 4K QLED ne sont généralement pas bon marché, ce qui freine bien des personnes qui souhaiteraient quand même profiter d'une belle qualité d'image. Mais, ce n'est heureusement pas toujours le cas : la preuve avec le Hisense 50E7KQ, que l'on trouve actuellement à 349,99 euros au lieu de 499,99 euros chez Carrefour.

Dénicher d’excellents rapports qualité-prix sur le marché des TV 4K QLED n’est pas toujours aisé, mais pas impossible pour autant. Hisense propose par exemple des téléviseurs dotés de cette technologie d’affichage à des prix vraiment contenus et donc compétitifs. Le modèle 50E7KQ fait partie de ces références qui proposent une excellente qualité d’image ainsi qu’une une foule de compatibilités avec les formats HDR, pour un tarif plutôt agressif : moins de 400 euros.

Les points essentiels du TV QLED Hisense 50E7KQ

Une dalle 4K QLED de 50 pouces

Compatible Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG

Un mode Jeu avec l’ALLM

Initialement affiché à 499,99 euros, le TV QLED Hisense 50E7KQ est désormais proposé à 349,99 euros chez Carrefour.

Une qualité d’image impeccable

Si l’on dit du TV Hisense 50E7KQ que son rapport qualité-prix est excellent, c’est en grande partie grâce à sa dalle QLED de qualité, dont on peut profiter pour un prix vraiment bas par rapport à ce qu’on peut trouver chez la concurrence. Ici, le Quantum Dot offre de beaux contrastes et des noirs suffisamment profonds, le tout sur une diagonale de 50 pouces confortable pour visionner ses contenus dans les meilleures conditions. Certes, le QLED n’a pas la prétention de proposer la même qualité que l’OLED, mais le traitement de l’image reste tout à fait efficace.

Outre cette technologie d’affichage, on a aussi droit à une définition 4K (3 820 x 2 160 pixels), qui va contribuer à rendre les contenus diffusés bien plus nets, mais aussi à des compatibilités avec les normes Dolby Vision, HDR10, HDR10+ et HLG. La partie sonore n’a pas non plus été négligée avec l’intégration du DTS Virtual:X, une solution de post-traitement audio qui promet un son surround virtuel et bien immersif.

Le mode ALLM est de la partie

Si les joueuses et joueurs détenteurs d’une console next-gen n’auront pas la joie de trouver des ports HDMI 2.1 sur ce TV, ils pourront tout de même profiter du mode ALLM (Auto Low Latency Mode) grâce à un mode Jeu intégré, qui se chargera donc de minimiser les effets de latence et offrir une bonne réactivité durant les sessions.

Enfin, pour ce qui est de son système d’exploitation, le TV QLED Hisense 50E7KQ tourne sous Vidaa U 6.0, l’OS maison du constructeur. Une interface moderne qui met à disposition un grand nombre d’applications, y compris les plateformes de streaming bien sûr, que l’on peut d’ailleurs sélectionner directement depuis la télécommande du téléviseur. La navigation est en plus bien fluide entre les différents menus. Attention, le catalogue d’applications est tout de même moins fourni que celui d’Android TV. Autrement, l’assistant vocal Alexa sera de la partie, de même que Vidaa Voice, la technologie de contrôle vocal développée par Hisense.

