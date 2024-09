Ce TV 4K QLED de 50 pouces est à un super prix pour marquer la fin des French Days

Profitez d’une belle petite réduction de 37 % chez Cdiscount pour le dernier jour des French Days sur le téléviseur connecté Thomson 50QA2S13, un modèle QLED avec une dalle de 50″ qui fonctionne avec Android TV.

Dévoilé en 2023, le Thomson 50QA2S13 fait partie d’une fournée de 40 nouveaux téléviseurs de toutes les tailles avec différentes technologies d’affichage. Ici, vous retrouvez une dalle QLED de 50″ à 60 Hz, compatible HDR. Pendant les French Days, vous pouvez l’avoir avec près de 200 euros de réduction.

Les points forts du Thomson 50QA2S13

Le QLED permet d’avoir de beaux contrastes et des couleurs vives

Android TV avec Google permet d’installer tout ce que vous voulez

Une connectique filaire/sans-fil solide

Vendu 499,99 euros lors de sa sortie, le Thomson 50QAS213 est depuis tombé aux alentours de 449,99 euros. Pendant les French Days chez Cdiscount, il est affiché à 329,99 euros et si vous ajoutez le code promo 15DES129 il passe même à 314,99 euros. Attention, c’est valable jusqu’à ce soir uniquement !

Un téléviseur avec un très bon rapport qualité/prix

Le téléviseur Thomson 50QA2S13 est doté d’une résolution 4K UHD de 3840 x 2160 pixels sur une dalle de 50″. Son contraste est l’un de ses atouts, avec une excellente capacité à restituer des noirs profonds et des images lumineuses. La colorimétrie montre une fidélité des couleurs proche de la réalité, ce qui en fait un choix intéressant pour les amateurs de films et de séries.

Cependant, le Thomson 50QA2S13 souffre de quelques limitations. L’uniformité de l’image laisse à désirer et la luminosité ainsi que la saturation des couleurs ne sont pas homogènes sur toute la dalle, ce qui peut nuire à l’expérience visuelle, en particulier lors du visionnage de scènes très lumineuses ou sombres. À cela s’ajoute une directivité limitée, rendant les angles de vision très étroits. Résultat : vous devez rester face à l’écran pour profiter d’une qualité d’image optimale.

Des performances solides et une bonne connectivité

Côté connectivité, le Thomson 50QA2S13 ne déçoit pas. Il est équipé de quatre ports HDMI compatibles 4K, de deux ports USB et d’une connexion Ethernet, en plus du Wi-Fi intégré et du Bluetooth. Il est également compatible avec le HDR, offrant une gamme de couleurs étendue et une meilleure dynamique de contraste. Si vous jouez sur PS5 ou sur Xbox Series, vous pouvez en bénéficier même si la limitation à 60 images/seconde n’en font pas le modèle idéal. Mais ça reste le minimum syndical pour jouer sur ces consoles.

L’interface Android TV permet une navigation fluide et donne l’accès à une multitude d’applications comme Netflix, YouTube ou encore Prime Video. Pour le son vous avez 2 x 10 Watts RMS, un classique qui devra quand même très vite être épaulé par une barre de son si vous voulez mieux vous plonger dans vos contenus multimédias.

Vous cherchez une bonne TV QLED ou OLED ? N’hésitez pas à vous inspirer de ce que nous vous proposons dans notre guide d’achat sur les meilleurs TV 4K.

