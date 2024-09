French Days : les meilleures offres pour changer de TV 4K ou de vidéoprojecteur sont encore disponibles jusqu’à ce soir !

Avec toutes ces réductions sur les TV 4K, parfois même les modèles les plus récents, vous avez une bonne raison de craquer. Ici sont rassemblées les meilleures offres sur les TV 4K pendant les French Days.

Les TV 4K les plus populaires sont celles de 55 pouces, mais il y a des moments que l’on a envie de voir en plus grand, comme un match de foot ou la dernière saison des Anneaux de Pouvoir. Mais on peut aussi manquer d’espace et devoir se contenter de peu. Peu importe la taille, c’est l’offre qui compte et voici ce que les French Days ont de mieux Ă nous proposer.

Les meilleures offres TV 4K des French Days 2024

LG OLED65G4 à 2 490 euros au lieu de 3 599 euros pour les adhérents Fnac seulement

LG OLED65G4

Constructeur n°1 de TV OLED dans le monde, LG nous a encore Ă©blouis cette annĂ©e avec sa sĂ©rie G4 et la nouvelle dalle White-OLED qui confère un pic accru de luminositĂ©. On profite lĂ d’une qualitĂ© d’image exceptionnelle mais aussi d’une panoplie large de fonctionnalitĂ©s, avec une partie Smart TV ergonomique et une partie gaming au top ! Seule le son est un peu Ă la traĂ®ne mais cela tombe bien, car Boulanger fait moitiĂ© prix sur une barre de son LG achetĂ©e avec ce TV.

Ce qui nous plaît avec le LG OLED65G4

Une qualitĂ© d’image unique (luminositĂ©, angles de vision, rapport de contraste, colorimĂ©trie… c’est parfait)

Avec quatre ports HDMI 2.1 pour le jeu Ă 144 Hz

WebOS 24, toujours aussi ergonomique

Lancé à 3 599 euros, le LG OLED65G4 est maintenant disponible en promotion à 2 490 euros chez la Fnac mais seulement pour ses adhérents.

Samsung The Frame (2024) de 55 pouces

On ne prĂ©sente plus la gamme The Frame de Samsung, ces TV qui, lorsqu’ils sont en veille, ressemblent Ă s’y mĂ©prendre Ă une toile de maĂ®tre. Gamme que renouvelle annuellement Samsung, notamment au niveau du traitement anti-reflets qui rend l’illusion du tableau encore et toujours plus convaincante. Pendant les French Days, c’est la version de 55 pouces du modèle de 2024 qui se retrouve en promotion.

Le Samsung The Frame (2024) de 55 pouces en bref

Un TV-tableau pour décorer son salon et y regarder ses séries

Un Ă©cran 4K compatible HDR10+ et Dolby Atmos

Un port HDMI 2.1 pour jouer en 4K 120 FPS

Au lieu de 1 499 euros, le TV Samsung The Frame 2024 TQ55LS03D est aujourd’hui en promotion Ă 999 euros chez Darty.

On le trouve aussi Ă 999 euros chez Boulanger, ainsi que chez la Fnac oĂą le cadre est offert.

Samsung TQ55S90D

Modèle tout neuf prĂ©sentĂ© lors du CES 2024, ce TV OLED de 55 pouces de Samsung fait partie de la sĂ©rie S90D qui combine dalle OLED et traitement anti-reflets. Une alliance alors inĂ©dite qui amĂ©liore le confort de visionnage d’une part et qui maintient la prĂ©cision des couleurs de l’autre. Si LG ne cesse de s’amĂ©liorer sur l’OLED, il semblerait que ce soit aussi le cas de Samsung qui est en mesure de proposer plus de luminositĂ© et moins de reflets sur cet affichage.

Pourquoi opter pour le Samsung TQ55S90D

Un écran OLED anti-reflets en définition 4K

Compatible HDR10+ et Dolby Atmos

Quatre ports HDMI 2.1

Au lieu d’un prix barrĂ© de 1 990 euros, le Samsung TQ55S90D est maintenant disponible en promotion Ă 1 301 euros chez Ubaldi grâce Ă cette offre de remboursement de 200 euros.

Philips Ambilight 55OLED909/12

Philips ne peut se vanter d’ĂŞtre un spĂ©cialiste de la QLED comme Samsung ou de l’OLED comme LG. En revanche, il propose sa propre technologie sur ses TV : l’Ambilight. Il s’agit d’un système d’Ă©clairage arrière dont les couleurs et l’intensitĂ© varient selon ce qui est affichĂ© Ă l’Ă©cran, et ce afin de renforcer l’immersion. De quoi regarder ses films et ses sĂ©ries favorites autrement, notamment avec ce modèle de 55 pouces en promotion.

Ce qu’il faut retenir du Philips Ambilight 55OLED909/12

Une dalle OLED+ en 4K et rafraîchie à 120 Hz

Un système audio 3.1 de 81 W RMS

Le système Ambilight à 4 canaux pour une meilleure immersion

Au lieu de 2 299 euros habituellement, le Philips Ambilight 55OLED909/12 est maintenant disponible en promotion Ă 1 999 euros chez Darty et au mĂŞme prix chez la Fnac.

LG 65QNED866RE

La QNED est une technologie d’affichage maison conçue par LG, il s’agit plus prĂ©cisĂ©ment d’une combinaison de la technologie NanoCell avec un filtre Ă points quantiques. RĂ©sultat : les couleurs sont plus vives et les contrastes plus profonds. Mais le LG 65QNED866RE se dote d’un autre atout : un rĂ©troĂ©clairage Mini-LED qui aĂ©mliore encore la qualitĂ© de l’affichage. Un beau concentrĂ© de technologies en promotion encore quelques heures !

Les atouts du LG 65QNED866RE

Une dalle QNED Mini LED de 65 pouces

Support du HDR10, du Dolby Vision et du Dolby Atmos

Des ports HDMI 2.1 pour le gaming en 4K 120 FPS

Au lieu d’un prix barrĂ© de 999 euros, le LG QNED866RE est maintenant disponible en promotion Ă 799 euros chez E.Leclerc.

Thomson 50QA2S13

L’annĂ©e dernière, Thomson a prĂ©sentĂ© pas moins d’une quarantaine de nouveaux tĂ©lĂ©viseurs de diffĂ©rentes diagonales et technologies d’affichage dont le Thomson 50QA2S13. SituĂ© dans l’entrĂ©e de gamme, ce dernier propose une dalle QLED capable de reproduire une colorimĂ©trie plus prĂ©cise, une dĂ©finition 4K ainsi que le support du HDR10. Pour moins de 315 euros pendant les French Days, le rĂ©sultat est rĂ©ellement plaisant.

Les caractéristiques du Thomson 50QA2S13

Une dalle QLED 4K de 50 pouces pour des couleurs précises

L’interface Smart TV tourne avec Android TV

Support du HDR10, du Dolby Vision et du Dolby Atmos

Au lieu de 499 euros habituellement, le Thomson 50QA2S13 est maintenant disponible en promotion Ă 314,99 euros chez Cdiscount avec le code promo 15DES129.

LG HU70LS

Envie d’une meilleure dĂ©finition ? C’est possible mais il faut payer plus. Il existe effectivement des vidĂ©oprojecteurs haut de gamme capables de diffuser une image en dĂ©finition 4K mais au prix d’un TV 4K. C’est le cas de ce LG HU70LS, lancĂ© Ă plus de 1 000 euros. Heureusement, les French Days passent par lĂ et permettent de l’obtenir Ă un meilleur prix.

Ce qu’il faut retenir du LG HU70LS

Des images en 4K UHD jusqu’Ă 140 pouces

Support du HDR10 et de l’interface WebOS

Deux ports HDMI 2.0 et un module Bluetooth

Au lieu de 1 199 euros habituellement, le LG HU70LS est maintenant disponible en promotion à 890 euros chez Son-Vidéo.

