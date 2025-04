Avec ce TV QLED 4K de 55 pouces, pas besoin de se ruiner : il coûte moins de 450 € 

Vous êtes à la recherche d’un téléviseur QLED pour profiter de vs contenus favoris, mais sans pour autant investir un SMIC ? Ce TV QLED Thomson avec Google TV est abordable : son modèle en 55 pouces voit son prix passer de 705 euros à son lancement contre 442 euros après une ODR et l’utilisation d’un code promo.

Dans le grand bain des TV QLED, Thomson sort les épaules avec un modèle 55 pouces qui coche beaucoup de cases sans vider un PEL. La 55QG6C14, c’est une TV QLED 4K de 139 cm, équipée de Google TV, d’une barre de son intégrée et d’un design borderless qui vient flatter le salon sans l’encombrer. Et s’il était déjà proposé à un prix attractif, ce téléviseur devient carrément irrésistible en tombant à moins de 450 euros.

Les atouts de ce TV Thomson 55QG6C14

Une dalle QLED 4K en 60 Hz

Google TV comme système d’exploitation

Une barre de son d’intégrée de 20 W

Au lieu de 705 euros lors de son lancement, le TV Thomson 55QG6C14 est aujourd’hui disponible en promotion à 442 euros sur Ubaldi, après une ODR et l’utilisation du code 4UBA1425.

Le QLED abordable qui veut tout faire…

Le Thomson 55QG6C14 se distingue dans l’univers des téléviseurs abordables en misant sur la technologie QLED, bien connue pour son rendu lumineux et coloré. À ce tarif, c’est une belle promesse : les nanocristaux utilisés pour filtrer la lumière améliorent la reproduction des couleurs, tout en renforçant la luminosité et le contraste général.

La dalle repose sur une fréquence native de 60 Hz, parfaitement adaptée à un usage polyvalent : séries, films, sport et même un peu de jeu vidéo. Pour améliorer encore la fluidité, surtout lors de scènes rapides ou de travelling, le téléviseur embarque un traitement MEMC (Motion Estimation, Motion Compensation), qui fluidifie les mouvements artificiellement pour une image plus naturelle à l’œil.

Côté audio, la barre de son intégrée dans le pied ajoute une vraie plus-value. Nous ne sommes pas sur du home cinéma à faire trembler les murs, mais le rendu est bien supérieur aux haut-parleurs basiques souvent embarqués dans les TV de cette gamme. Ajoutez à cela la compatibilité Dolby Vision et Dolby Atmos, et vous avez un petit combo image/son qui tient la route.

… et se débrouille pour y arriver

Le Thomson 55QG6C14 s’appuie sur la plateforme Google TV, une interface fluide et intuitive pensée pour centraliser l’ensemble des contenus et applications. Elle offre un accès direct aux services de streaming les plus populaires comme Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, tout en proposant des recommandations personnalisées basées sur vos habitudes de visionnage. Grâce à la compatibilité avec l’Assistant Google et le Chromecast intégré, il est possible de piloter le téléviseur à la voix ou de caster du contenu directement depuis un smartphone ou une tablette.

Côté connectique, rien ne manque à l’appel : HDMI avec ARC pour brancher une barre de son ou un ampli home cinéma, ports USB pour vos fichiers multimédias, entrée optique, port Ethernet pour une connexion réseau filaire stable, ainsi que Wi-Fi et Bluetooth intégrés pour relier vos accessoires sans fil. L’ensemble forme un écosystème complet et moderne, prêt à l’emploi dès la sortie du carton, pour un usage sans compromis entre image, son et connectivité.

Afin de comparer le TV Thomson 55QG6C14 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs TV du moment.

