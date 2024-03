500 € pour un TV Qled HDMI 2.1, Galaxy Z Flip 4 à 450 € et une caméra Xiaomi 2K à prix mini — les deals de la semaine

Vous n’avez pas eu le temps de suivre les bons plans de la semaine ? Voici ce que vous a loupé : un TV Qled avec HDMI 2.1 à 500 euros, une caméra de surveillance Xiaomi 2K pas cher et le Galaxy Z Flip 4 à 450 euros.

Cette semaine, nous avons, comme à notre habitude, publié de nombreux bons plans. Si vous n’avez pas eu le temps d’y jeter un coup d’œil, pas d’inquiétude. Pour vous simplifier la tâche, nous avons regroupé dans cet article les quatre meilleures promotions que nous avons partagées depuis ce lundi 25 mars et qui sont encore disponibles à l’heure où nous écrivons ces lignes.

Même pas 500 € pour ce TV QLED capable de faire tourner les jeux PS5/Xbox en 4K 120 FPS

Le TCL 55C743 en résumé

Une dalle QLED de 55 pouces en 4K

Des ports HDMI 2.1 pour jouer en 4K 120 FPS

Google TV pour la partie Smart TV

Au lieu de 699 euros habituellement, le TCL 55C743 est maintenant disponible en promotion à 499 euros chez E.Leclerc avec cette offre de remboursement de 100 euros.

Le Samsung Galaxy Z Flip 4 fait son grand retour à 450 € grâce à cette promotion

Le Samsung Galaxy Z Flip 4 en résumé

Le formant pliable et le mode Flex

Les performances de son Snapdragon 8+ Gen 1

Un écran Super AMOLED de toute beauté

Au lieu de 1 109 euros lors de son lancement, le Samsung Galaxy Z Flip 4 (128 Go) est maintenant disponible en promotion à 453 euros chez Cdiscount.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Samsung Galaxy Z Flip 4.

Une caméra connectée pour une dizaine d’euros, c’est la super offre Xiaomi du jour

Que propose la Xiaomi Mi Camera 2K (Magnetic Mount) ?

Un petit gabarit et un support magnétique

Une définition en 2K sur microSD ou dans le cloud

Une vision nocturne et détecter les mouvements

La Xiaomi Mi Camera 2K (Magnetic Mount) est une caméra de surveillance connectée vendue à 29,99 euros, mais en ce moment, on la retrouve à seulement 16,43 euros sur le site AliExpress. Elle est aussi en promotion à 19,99 euros sur le site de la marque.

100 Go pour moins de 9 €/mois : votre prochain forfait mobile pas cher

Que propose ce forfait chez NRJ Mobile ?

Une offre sans engagement et sans condition de durée

100 Go en France métropolitaine

Les appels, SMS et MMS illimités

Le forfait NRJ Mobile de 100 Go en 4G est proposé à 8,99 euros par mois et le prix n’augmente pas au bout d’un an. C’est l’une des meilleures affaires du moment côté forfait 5G.

