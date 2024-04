Le Xiaomi Redmi 12 à moins de 100 € est le meilleur deal du moment, mais il y a une condition

RED propose le pack parfait et pas cher pour vous qui souhaitez faire des économies ! En ce moment, le Xiaomi Redmi 12 accompagné d'un forfait de 100 Go en 5G revient à seulement 99 euros.

En 2024, vous avez décidé de changer votre smartphone vieillissant en plus de votre forfait trop cher ? Ce bon plan proposé par RED by SFR est parfait pour vous. Pour moins de 100 euros, vous avez le droit à un Xiaomi Redmi 12 ainsi qu’un forfait mobile 5G de 100 Go. Si vous souhaitez dépenser le minimum, c’est sans doute la meilleure offre du moment.

Les points essentiels du Redmi 12 de Xiaomi

Un écran LCD à 90 Hz

Une expérience fluide

Une grosse batterie + recharge rapide

Lancé à 219 euros, le Xiaomi Redmi 12 est trouvable chez RED by SFR à seulement 99 euros en prenant un forfait 5G de 100 Go à 12,99 euros par mois chez Red by SFR. Vous payez 119 euros pour le téléphone, puis vous serez remboursé de 20 euros sur votre facture de téléphone.

Un smartphone d’entrée de gamme qui coche 99 % des cases

Malgré un positionnement entré de gamme, Le Xiaomi Redmi 12 5G dispose de quelques arguments à mettre en avant. Pour un prix abordable, surtout dans ce bon plan, il est doté d’une compatibilité 5G. Il s’équipe aussi d’un écran LCD de 6,79 pouces en Full HD+ et avec un taux de rafraîchissement à 90 Hz. La dalle est protégée par du Gorilla Glass 3.

Il jouit aussi d’une protection IP53 qui garantit une résistance à la pluie (mais pas une étanchéité totale). Le Redmi 12 5G dispose aussi d’un double appareil photo à l’arrière avec un capteur principal de 50 Mpx. Ne vous attendez pas non plus à du haut niveau même si les photos ont le mérite d’être détaillés dans de bonnes conditions de luminosité.

Côté autonomie, il s’appuie aussi sur une batterie de 5 000 mAh promettant jusqu’à deux jours d’autonomie rechargeable en 18 W. Le stockage interne s’élève à 128 Go. Quant à la puce, comptez sur un Snapdragon 4 Gen 2, accompagné de 4 Go de RAM.

Un forfait gonflé en 5G sans engagement pour l’accompagner

Ce qui permet d’avoir un prix aussi bas pour ce smartphone, c’est aussi parce qu’il est proposé avec un forfait 5G de chez RED, Outre une enveloppe généreuse de 100 Go données mobiles, RED fournit aussi les appels, SMS et MMS en illimités depuis la France et l’Europe avec son forfait. Il est même possible d’utiliser jusqu’à 22 Go de données mobiles en itinérance. Attention, vous ne devrez toutefois pas dépasser 3 heures par appel, dans la limite de 129 destinataires par mois, dont 99 depuis l’UE et DOM.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références du constructeur, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones Xiaomi, Redmi et Poco du moment.

