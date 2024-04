Ce produit pratique de Xiaomi qui peut tout mesurer est à moitié prix, un indispensable dans la vie du quotidien

Xiaomi regorge de produits pratiques en tout genre et celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le Smart Laser Measure. Il s'agit d'un télémètre connecté avec lequel vous pourrez tout mesurer, et même faire des plans d'architecture avec cartographie. Il peut vous revenir à 24,99 euros au lieu de 49,99 euros sur le site officiel du fabricant.

Dans le catalogue de Xiaomi, il y a beaucoup d’objets auxquels on ne penserait tout simplement pas. Après le gonfleur électrique portable ou encore la lampe torche multifonction qui peut aussi servir de brise vitre, voici le Smart Laser Measure, une sorte de télémètre laser connecté. En plus de pouvoir tout mesurer dans votre environnement, vous pourrez même cartographier une salle vide et avoir des recommandations d’aménagement directement depuis une application. Un produit qui peut vite devenir indispensable, surtout avec cette réduction de 50 %.

Ce qu’il faut retenir du Xiaomi Smart Laser Measure

Un laser avec une précision de plus ou moins 3 mm

Des fonctionnalités connectées intéressantes

3 000 mesures en une seule charge

Au lieu de 49,99 euros habituellement, le Xiaomi Smart Laser Measure est actuellement affiché en promotion à seulement 29,99 euros sur mi.com. Les nouveaux clients peuvent d’ailleurs bénéficier d’un coupon de réduction de 5 euros supplémentaires pour l’obtenir à moitié prix.

Un design minimaliste avec une grande autonomie

Le Xiaomi Smart Laser Measure est un produit qui se veut discret. Il est recouvert d’un revêtement mi-aluminium mi-plastique pour afficher un design élégant tout en assurant une forte résistance. Sur la devanture, on retrouve un simple écran LCD pour apercevoir les différentes mesures, ou encore les états de connexion Bluetooth et de la batterie, ainsi qu’un simple bouton pour le contrôler. Vous pourrez alors allumer l’appareil avec une pression de deux secondes et commencer une mesure avec un appui très bref.

Et des mesures, vous allez pouvoir en prendre beaucoup, en passant des dimensions de votre domicile, aux mensurations de votre mobilier, jusqu’à la taille de vos objets de décorations et plein d’autres choses. En une seule charge, vous pourrez en faire pas moins de 3 000 grâce à la batterie de 370 mAh, selon la marque. De plus, l’appareil promet de se recharger assez rapidement grâce à son port USB-C.

De nombreuses fonctionnalités via l’application

Le télémètre laser de Xiaomi propose évidemment des fonctionnalités connectées, via son application Mi Home. Avec votre smartphone, vous pourrez donc établir des plans d’architecture pour votre future installation dans une maison ou un appartement, et même mesurer des objets ou des pièces à partir de vos photos. Vous pourrez même prendre en photo une pièce vide et avoir de recommandations d’appareils domestiques, pour voir par exemple combien de place prendra réellement votre téléviseur de 55 pouces (ou tout autre taille), votre table de salon, etc.

Une aide aux calculs de surface, de volume et de distance est également incluse dans l’application. Autre point important, vous pourrez également utiliser votre smartphone ou tablette comme télécommande pour contrôler à distance le Xiaomi Smart Laser Measure, afin d’être le plus précis possible dans certains cas qui requiert de ne pas bouger le télémètre.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.