J’ai un nouveau produit Xiaomi préféré, et ce n’est pas un smartphone

Xiaomi a dans son catalogue de nombreux produits, dont certains sont très étonnants. C'est le cas de cette lampe torche très ingénieuse que j'adore.

Si vous lisez régulièrement Frandroid, il est impossible que vous ne connaissiez pas Xiaomi. La marque qui a débuté avec une ROM personnalisée pour les smartphones Android (MIUI) est devenue totalement incontournable en quelques années. Troisième marque de smartphones en France, Xiaomi vend également des écouteurs, des montres et bracelets connectés, des trottinettes, des téléviseurs, des aspirateurs robots, des friteuses à air et bien d’autres produits.

Jusque-là, mon produit Xiaomi préféré était sans conteste la Mi Portable Air Pump, une pompe électrique qui m’a prêté mainforte à plusieurs reprises lorsqu’il était question de regonfler les pneus de mon vélo. Elle vient cependant d’être détrônée à mes yeux par un produit étonnant d’ingéniosité, la Xiaomi Multi-function Flashlight.

Une torche, deux lampes

Comme son nom l’indique, il s’agit d’une lampe torche petit format (188 x 40,5 x 36 mm). Impressionnant, non ? Non ? Bon, d’accord, mais ce n’est pas là son seul atout, vraiment. En réalité, c’est une lampe qui est pensée pour s’inviter dans la boîte à gants de votre voiture et être votre meilleure alliée en cas de pépin.

Très efficace, elle permet d’adapter le type de faisceau lumineux. Vous pouvez ainsi choisir de le concentrer pour y voir précisément sur 240 mètres, ou au contraire de le diffuser pour un balayage plus large. C’est un système que l’on trouve sur bon nombre de torches, mais qui s’avère toujours appréciable lorsqu’on doit suivre un sentier désert en pleine nuit après être tombé en panne au beau milieu de nulle part.

Mais soyons honnête, ce n’est là qu’une caractéristique assez standard d’une lampe torche et ce n’est pas le point qui m’a le plus enthousiasmé concernant ce produit. Ce n’est pas non plus sa recharge par USB-C aussi commode que discrète avec son port caché qui n’apparaît qu’en mode faisceau étroit. Non, ce qui en fait pour moi un produit extrêmement bien pensé, c’est sa fixation magnétique le long de son corps.

Ce support aimanté permet d’accrocher la Flashlight de Xiaomi à de nombreux endroits, à commencer par la carrosserie de votre véhicule. C’est d’autant plus utile lorsqu’on allume… la lumière latérale. Car oui, en plus du spot principal, la Xiaomi Multi-function Flashlight possède une lumière de côté avec quatre réglages différents : lumière blanche faible, lumière blanche intense, lumière jaune clignotante et lumière rouge clignotante.

Vous pouvez donc utiliser la Flashlight pour éclairer convenablement votre coffre en l’accrochant sur le hayon de votre voiture, pour y voir clair lorsque vous changez une roue en l’accrochant sur la carrosserie ou encore pour signaler le danger lorsque vous tombez en panne au milieu de la route. L’aimant est par ailleurs protégé par une fine couche de plastique qui permet d’éviter les rayures sur votre magnifique livrée. Vraiment, on sent que Xiaomi a parfaitement pensé son produit pour une efficacité optimale.

Votre compagnon d’accident

On ne vous souhaite jamais de vous retrouver dans un accident de voiture, encore moins s’il est sévère au point de nécessiter une désincarcération. Toutefois, il peut arriver que vous vous retrouviez bloqué dans votre voiture. Dans ce cas extrême, la Xiaomi Multi-function Flashlight pourrait également se montrer d’une précieuse aide.

En dévissant son extrémité, on découvre de nouveaux outils. Tout d’abord, une lame faisant office de coupe-ceinture, et un brise-vitre à éjection. Malheureusement, nous n’avons pas essayé sur de tels matériaux, mais le coupe-ceinture s’avère en tout cas efficace sur du papier, du tissu fin ou du carton peu épais.

Même le bout auquel se trouve la lampe est conçu avec une forme trapézoïdale afin de servir de brise-vitre également.

Une autonomie confortable

Avec sa batterie de 3100 mAh, la promesse de la Xiaomi Multi-function Flashlight est de tenir 90 heures en utilisation. C’est non seulement assez pour tenir toute la nuit en cas de problème, mais aussi pour rester dans votre boîte à gants plusieurs mois et toujours s’allumer en cas de besoin.

Lors de mon test, qui a duré plusieurs mois, je n’ai pas eu l’occasion de la recharger. Pourtant, je l’allumais plutôt régulièrement, que ce soit pour l’utiliser, faire une démonstration de l’intérêt de ce produit ou tout simplement pour m’occuper les mains lors de périodes de stress.

Pratique et à petit prix

Sur le site de Xiaomi, on peut voir que le prix de vente conseillé de la Multi-function Flashlight est de 60 euros, ce qui n’est vraiment pas donné pour une lampe torche. Cependant, je ne l’ai jamais vue réellement affichée à ce prix. À l’heure de la rédaction de ces lignes, le site officiel la propose à 35 euros, et le prix descend à 30 euros une fois dans le produit ajouté au panier.