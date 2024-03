Avec un prix divisé par deux, la lampe multifonction de Xiaomi devient un indispensable

On a toujours besoin d'une lampe torche quelque part. C'est d'autant plus indispensable lorsque cette dernière est à la fois pratique et peu chère. Cette lampe de poche multifonction de chez Xiaomi le prouve puis quelle passe de 59 euros à seulement 29 euros grâce à cette offre.

La Xiaomi Multi Function Flashlight porte plutôt bien son nom. Il s’agit là d’une lampe de poche connectée, qui en plus d’apporter un éclairage puissant dans les environnements sombres, va pouvoir servir de balise de détresse sur la route en cas de nécessité. Pratique et indispensable (au moins dans sa voiture), cet objet aussi petit que son tarif est aujourd’hui proposé à moitié prix sur le site du constructeur.

Que peut faire cette lampe de poche de chez Xiaomi ?

Puissance lumineuse de longue portée

Activer des signaux de détresse

Fixation magnétique

Autonomie de 90 h

Habituellement à 59,99 euros, on trouve la Xiaomi Multi Function Flashlight en promotion à 29,99 euros sur le site de la marque. Il faut bien penser à mettre la lampe dans le panier pour voir le bon prix apparaitre.

Une lampe de poche compacte et facile à utiliser et pensé pour la sécurité

La Xiaomi Multi Function Flashlight parle très bien d’elle-même. Il s’agit d’une lampe torche au format qui peut se glisser n’importe où tout en bénéficiant d’une puissance et d’une praticité d’utilisation dont seul le constructeur chinois a le secret. Elle peut tout autant servir pour les balades en extérieur de nuit ou dans les environnements sombres que sur la route en cas d’accident.

Elle dispose d’ailleurs d’une fonction ingénieuse en ce sens qui permet de l’utiliser comme balise de détresse, la lumière latérale émet un clignotant rouge/antibrouillard pour envoyer l’alerte. Elle peut aussi servir pour s’éclairer lors de l’ouverture du coffre par exemple. Dans le rayon des fonctions, la lampe peut s’aimanter aux voitures, supports et surfaces composés de fer ou de nickel.

Un éclairage de longue durée

Elle dispose aussi d’une bague de rotation grand angle de 107° pour régler précisément l’éclairage via la lampe principale. Toujours au rayon sécurité, elle dispose même d’un coup-ceinture via une micro lame au bout de la lampe ainsi qu’un brise-vitre à éjection. En bref, elle peut vous sauver la vie en cas d’accident de la route.

Le plus important pour un objet qui est censé rester dans un endroit sécurisé, c’est son autonomie. Là-dessus, la Xiaomi Multi Function Flashligh ne démérite pas avec une batterie interne de 3 100 mAh permettant de tenir pendant 90 h. C’est toujours mieux que de devoir garder des piles quelque part en cas panne sèche.

