Google Pixel 8 : la version 256 Go de ce bon photophone durable coûte 150 € de moins sur Amazon

Le Google Pixel 8 est un smartphone qui cumule les points positifs, entre ses capacités en photo et (surtout) les sept ans de mises à jour qu'il promet. Un photophone que l'on peut clairement qualifier de durable, et qui voit même son rapport qualité/prix s'améliorer grâce à une belle réduction du côté d'Amazon : sur le site, on peut en effet trouver le Pixel 8 à 709 euros au lieu de 859 euros.

C’est en fin d’année dernière que le Google Pixel 8 a officiellement succédé au Pixel 7, que l’on avait déjà beaucoup apprécié. Mais l’actuel flagship de la firme de Mountain View dépasse son prédécesseur sur plusieurs points, à commencer par les sept ans de mises à jour qu’il promet, contre trois auparavant. Bref, on a là un smartphone qui peut vraiment durer dans le temps, et le fait qu’il s’agisse également d’un très bon photophone ne gâche évidemment rien. On le recommande tout de même plus facilement quand il est moins cher qu’à sa sortie, comme c’est le cas actuellement.

Les points forts du Google Pixel 8

Sept ans de mises à jour

Un bel écran 120 Hz

Un excellent capteur principal

Lancé à 869 euros, le Google Pixel 8 (256 Go) est actuellement proposé à 709 euros sur Amazon.

Un smartphone plus durable que l’ancien

Si le Google Pixel 8 ressemble clairement à son prédécesseur, le Pixel 7, avec son bloc photo en aluminium qui prend toute la largeur de l’appareil et ses angles arrondis, quelques changements notables ont tout de même été opérés par la marque, à commencer par une épaisseur et une hauteur un poil plus importantes. L’écran a aussi eu droit à un petit ajustement bien agréable : cette dalle AMOLED FHD+ de 6,2 pouces offre enfin un taux de rafraîchissement de 120 Hz, quand celui du Pixel 7 n’excédait pas les 90 Hz.

Côté interface logicielle, on a toujours droit à l’excellente et polyvalente Pixel Experience, dont les fonctionnalités exclusives et les options de personnalisation sont infinies. Et le fabricant nous permet d’en profiter pendant longtemps, puisqu’il promet pas moins de sept ans de mises à jour majeures d’Android. Le smartphone ira donc jusqu’à Android 21 en octobre 2030. C’est tout simplement ce qui se fait de mieux actuellement. Et pour couronner le tout, Google garantit la disponibilité des pièces détachées pendant sept ans également.

Un photophone qui nous fait bien plaisir

Les Google Pixel ont la réputation d’être de très bons photophones, et le Pixel 8 ne déroge pas à cette règle. Dans son module photo, on trouve un capteur principal grand-angle de 50 Mpx et un ultra grand-angle de 12 Mpx. Au cours de notre test, le premier nous a ravis avec son excellente gestion de la plage dynamique et la grande fidélité des couleurs affichées dans les clichés capturés. On aurait tout de même aimé que l’intelligence artificielle de l’appareil photo interprète mieux certains éléments dans certaines situations au lieu de modifier des objets un peu bizarrement. L’IA fera tout de même des merveilles avec quelques fonctionnalités bien pratiques, comme « Best Take » (« Meilleure prise ») qui permet d’obtenir le meilleur de deux photos capturées, en changeant par exemple les visages à partir d’autres clichés pris, ou encore la Gomme magique, qui se comporte comme un petit Photoshop.

Enfin, côté performances, le Google Pixel 8 est équipé d’une puce Tensor G3, qui ne permet malheureusement pas de lancer des jeux 3D gourmands dans les meilleures conditions, d’autant qu’elle aura tendance à chauffer à certains moments. L’autonomie est un peu moyenne aussi : il est possible d’utiliser le smartphone durant une journée et demie sur une seule charge, mais pas en jouant intensément à des jeux vidéo ou en enchaînant les épisodes d’une série. La charge est de son côté un peu lente.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Google Pixel 8.

