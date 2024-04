Ce PC portable gamer MSI (RTX 4060 + Core i7) est en cours de déstockage chez Cdiscount

Avec l'arrivée prochaine des RTX 5000, on peut s'attendre à une baisse des prix sur les générations précédentes de cartes graphiques de Nvidia, pourtant, c'est l'inverse qui se profile à cause d'une forte demande et d'une réduction de l'offre. Ce n'est donc pas de sitôt que l'on risque de retrouver ce MSI Katana 15 avec RTX 4060 et Intel Core i7 à ce prix-là : 829,15 euros au lieu de 1 299,99 euros chez Cdiscount.

Les premiers PC portables dotés d’une carte graphique RTX 4000 sont sortis il y a maintenant plus d’un an et il était alors presque impossible de s’en procurer un à moins de 1 000 euros. Aujourd’hui encore, les bonnes affaires ne se bousculent pas, d’autant plus qu’il se dit que les RTX 3000 et 4000 d’entrée de gamme connaîtraient prochainement une augmentation de leur tarif à cause d’une forte demande et d’une offre réduite. C’est donc le moment de profiter de cette énorme réduction sur le MSI Katana 15 avec RTX 4060 chez Cdiscount.

Le MSI Katana 15 B12VFK-212XFR en bref

Un écran en FHD rafraîchi à 144 Hz

RTX 4060 + Intel Core i7-12650H

Un SSD de 512 Go et 16 Go de RAM

Au lieu d’un prix barré de 1 299,99 euros, le MSI Katana 15 B12VFK-212XFR est maintenant disponible en promotion à 829,15 euros chez Cdiscount.

Une excellente configuration pour jouer en 1080p

En attendant cette prochaine flambée des prix sur certaines cartes graphiques, la RTX 4060 reste pour le moment l’un des modèles au meilleur rapport performances-prix de Nvidia. Dédiée à la création graphique, mais surtout au gaming, elle se dote de 8 Go de VRAM GDDR6 et d’un TGP de 105 W (sachant que sa consommation maximale s’établit à 120 W). Cette carte graphique est idéale pour lancer les derniers jeux AAA en 1080p avec un taux élevé de FPS tout en profitant du ray-tracing et du DLSS 3 pour améliorer les performances en jeu.

Avec la RTX 4060, ce MSI Katana 15 se dote d’un Intel Core i7-12650H, ce processeur embarque pas moins de 10 cœurs et est capable d’atteindre une fréquence de 4,7 GHz en mode turbo boost. Il s’agit là d’un soutien parfait pour la carte graphique et dans tous les usages, d’autant plus qu’il est accompagné de 16 Go de RAM DDR5, d’une puce graphique Intel Iris Xe pour gérer les tâches graphiques légères et d’un SSD NVMe de 512 Go. Toutefois, il faut retenir qu’aucun OS n’est installé dessus, investir dans une licence d’exploitation est donc nécessaire.

Un écran en FHD, mais avec une bonne fluidité

Une configuration en béton, certes, mais qui ne serait pas grand-chose sans un écran capable d’un affichage assez fluide pour n’importe quel jeu. Sur cet écran de 15,6 pouces, le constructeur taïwanais fait le choix d’une dalle IPS-LCD en définition Full HD (1 920 x 1 080 pixels) avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Ce n’est pas la meilleure définition, mais c’est suffisant pour les jeux en 1080p, d’autant plus que les 144 Hz permettent de ne rien manquer de l’action et que la dalle IPS confère des angles de vision ouverts et une bonne colorimétrie.

Pour ce qui est du design, le MSI Katana 15 se présente avec un châssis anguleux, tout en plastique, et surtout lourdaud. Avec une épaisseur de 24,9 mm et un poids de 2,25 kg, le transporter n’est pas une partie de plaisir, de plus, sa batterie de 53,5 Wh ne lui confère qu’une poignée d’heures d’autonomie. Au moins, la connectique est complète avec deux ports USB-A 3.2, un port USB-A 2.0, un port USB-C 3.2, un port HDMI 2.1, un port Ethernet RJ45 et l’indispensable prise jack 3.5 mm.

