Cette trottinette Ninebot avec 35 km d’autonomie est à -22 % lors des soldes

Pour faire face à la concurrence, plus particulièrement Xiaomi, Ninebot conçoit sa E2 Pro E, une trottinette électrique puissante qui se trouve aujourd'hui plus abordable que sa rivale : on la trouve à 349 euros contre 449 euros de base.

La Segway Ninebot E2 Pro E est le modèle le plus performant de l’entrée de gamme de la marque. Elle offre de belles prestations pour son prix, et fait mieux que Xiaomi sur certains points : comme ses performances, son autonomie ou encore au niveau de la sécurité en intégrant des clignotants sur le guidon. Elle a un sacré avantage aujourd’hui, c’est de se trouver moins cher que la Electric Scooter 4 de Xiaomi : grâce aux soldes, elle bénéficie de plus de 20 % de réduction.

Les points importants de la Ninebot E2 Pro E

Une trottinette solide équipée de clignotants

Une puissance de 750 W en pic et grimpe des côtes de 18 %

Une autonomie confortable : 35 km

Au départ à 449 euros, la trottinette Segway Ninebot E2 Pro E est en ce moment remisée à 349,99 euros sur le site Darty.

Plus de confort et plus de sécurité

La série « E » des trottinettes électriques de Ninebot représente l’entrée de gamme, et avec le modèle E2 Pro E, on a là le modèle le plus abouti de la famille. Il conserve le design des autres E2, à savoir le deck relevé vers l’avant, la colonne de direction courbée, l’écran horizontal pratique pour consulter diverses informations et les poignées grises. D’ailleurs, c’est sur les poignées que le modèle Pro se distingue de ses petites sœurs, en y ajoutant une commande pour actionner les clignotants avant et arrière. Un bon point pour la sécurité.

Autre différence, et pas des moindres, les roues de type tubeless sont de 10 pouces (contre 8,1 sur les E2 et E2 Plus) qui apportent un meilleur confort et une meilleure adhérence. Autrement, la trottinette électrique résiste aux éclaboussures d’eau (IPX4), pour ne pas craindre de rouler sous la pluie. Avec ses 18 kilos, ce n’est pas la plus légère, mais grâce à son système de pliage, elle devient plus compacte pour pouvoir emporter votre trottinette dans les transports publics, ou bien ranger dans votre voiture. D’ailleurs, la fonction Apple Find My fait son apparition. Pratique pour géolocaliser la trottinette depuis un appareil de la Pomme.

Sans concessions

Au niveau des performances, la Ninebot KickScooter E2 Pro E intègre un moteur avec une puissance de 350 W et 750 W en pic. Elle fait mieux que la Xiaomi Electric Scooter 4, laquelle est limitée à 300 W nominaux et 600 W en pointe. Face à des montées, la E2 Pro E s’en sort bien puisqu’elle peut grimper des pentes de 18 %. Au démarrage, l’E2 Pro récupère le contrôle de traction (TCS) des F2 E et G2 Max, afin de limiter le patinage sur des surfaces peu adhérentes, ce qui offre aussi davantage de stabilité sur la route.

Le freinage est quant à lui assuré par deux freins, un à tambour situé à l’avant et un électronique situé à l’arrière, pour plus de sûreté. Enfin, pour assurer vos trajets, la KickScooter E2 Pro E est capable en théorie de circuler sur 35 km en mode Standard, et 27 km en mode Boost (le maximum) avant de devoir passer par la case recharge. Une charge complète prend d’ailleurs 4 h, ce qui est un résultat correct.

Ne ratez rien des soldes d’été 2024 avec Frandroid

Les soldes d’été 2024 se déroulent du mercredi 26 juin à 8h jusqu’au mardi 23 juillet prochain inclus. Pendant ces 4 semaines de promotions, il y aura plusieurs démarques qui interviendront chaque semaine pour rajouter de nouvelles offres, ou même pour davantage baisser les prix des produits encore en stock.

Afin de ne louper aucun bon plan que nous partageons, voici quelques tips et liens utiles :

Suivez notre notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoignez notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Téléchargez notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d’été

Abonnez-vous à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.