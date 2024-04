Niu KQi 1 Sport : Lidl casse le prix de cette trottinette électrique pour la rendre bien plus abordable

Vous attendiez le bon moment pour vous offrir une trottinette électrique ? Lidl vous donne cette occasion en baissant le prix de la Niu KQi 1 Sport qui passe de 399 euros à 299 euros.

Facile à prendre en main, robuste et moins encombrante qu’un vélo, la trottinette électrique semble être l’alliée idéale pour se déplacer. Avec l’arrivée des beaux jours, c’est l’occasion de se laisser tenter à son tour par cette alternative aux transports en commun. Pour cela, la Niu KQi 1 Sport offre de belles prestations. Légère, elle fait un très bon compagnon pour assurer vos trajets en ville, et devient clairement plus intéressante avec cette remise de 100 euros.

Les éléments à retenir de la Niu KQi 1 Sport

Une trottinette légère et maniable

Un moteur d’une puissance de 250W pour grimper les pentes à 14 %

Une autonomie correcte pour les petits trajets

Avec un prix barré à 399 euros, la trottinette électrique Niu KQi 1 Sport se négocie aujourd’hui à 299 euros sur le site Lidl.

Une trottinette qui va à l’essentiel

La trottinette électrique Niu KQi 1 Sport propose un design classique, sans chichis, avec des finitions en aluminium et en plastique qui émanent une impression de solidité. D’autant plus qu’elle profite d’une certification IP54 qui lui permet de supporter les intempéries. Avec son poids de seulement 14,6 kg et son système de pliage, cette trottinette est pratique à transporter, dans les transports, dans la voiture ou une cage d’escalier par exemple.

Niveau conduite, la marque prend soin d’offrir un guidon large pour améliorer la maniabilité, mais aussi le deck pour avoir plus d’espace pour les pieds et les pneus à chambre à air pour mieux absorber les vibrations. Pour assurer la sécurité, un double système de freinage régénératif est présent pour plus de sécurité et de stabilité.

Satisfaisante pour les courts trajets

Avec la trottinette Niu, vous aurez peu d’efforts à fournir pour vous déplacer en ville. Son moteur n’est pas le plus puissant, et avec une puissance de 250 W, la vitesse maximale est limité à 20 km/h. Au moins, vous n’aurez aucun risque de dépasser les 25 km/h, qui est la limite légale française. Puis, si sur votre trajet se dresse une montée, sachez qu’elle est capable de gravir des pentes à environ 14° d’inclinaison. Sur le tableau de bord, vous n’aurez pas l’affichage des kilomètres en temps réel, mais les informations les plus importantes sont visibles avec des LED. Par exemple, si le niveau de la batterie est faible, la couleur rouge sera présente.

Quant à l’autonomie de l’appareil, elle table sur 25 km. Ce score est amené à baisser en fonction de votre utilisation. Mais, ce modèle est avant tout conçu pour les petits trajets. Que ce soit pour aller chercher du pain à la boulangerie, ou voir un proche qui n’habite pas trop loin, ce modèle suffira amplement à vos besoins.

