Porsche fait aussi des écrans PC MiniLED et il est 1 300 € moins cher en ce moment

Écran 4K de 32 pouces, taux de rafraîchissement jusqu'à 144 Hz, technologie Mini LED... Avec une telle fiche technique, l'écran PC Porsche Design AOC Agon Pro PD32M a de quoi écraser bon nombre de concurrents. Et, la bonne nouvelle, c'est qu'actuellement, PC Componentes le propose à 693 euros alors qu'il est affiché à 1 999 euros sur le site officiel.

Peut-être que vous ne le saviez pas, mais Porsche ne conçoit pas que des voitures de sport luxueuses. Le constructeur a en effet créé une sous-marque, Porsche Design, au sein de laquelle on trouve un catalogue de références variées, y compris une gamme de produits électroniques. C’est au sein de celle-ci que l’on peut dénicher des écrans PC à la fiche technique ultra-pointue, à l’image du modèle Agon Pro PD32M créé en collaboration avec AOC. Idéal pour le gaming et le traitement graphique, ce moniteur a plus d’un atout, à commencer par son prix actuel, qui baisse de 1 300 euros grâce à cette offre.

Les points forts de l’écran Porsche Design AOC Agon Pro PD32M

Une dalle 4K Mini LED de 32 pouces

Un taux de rafraîchissement de 144 Hz + un temps de réponse de 1 ms

Le support Adaptive-Sync

Au lieu de 1 999 euros sur le site officiel, l’écran PC Porsche Design AOC Agon Pro PD32M est actuellement proposé à 693 euros chez PC Componentes.

Un grand écran aux riches contrastes

Difficile de parler de cet écran PC Porsche Design AOC Agon Pro PD32M sans s’attarder un minimum sur son design, qui est ici particulièrement soigné. Entre son pied trapézoïdal en aluminium inspiré de la forme des volants Porsche, son écran sans bordure pour plus d’élégance et son éclairage RVB à l’arrière de l’écran (caractéristique habituelle des écrans gamer conçus par AOC), on peut dire sans sourciller que ce moniteur appartient à la catégorie des écrans premium. Mais heureusement, cet écran n’est pas que beau, il est aussi ergonomique : son inclinaison et sa hauteur peuvent être réglés, et il est même possible de pivoter l’écran et de le placer en mode portrait pour plus de confort dans certaines situations.

Le moniteur marque aussi des points grâce à sa dalle 4K IPS Mini LED, une technologie qui offre un rétroéclairage plus précis, une luminosité plus élevée et des contrastes bien plus marqués. Une haute définition, de bons angles de vision grâce à la technologie IPS et des images détaillées dont on peut profiter sur une grande surface ; l’écran mesure en effet 32 pouces, ce qui est plus que confortable pour jouer ou pour faire de la création graphique. La dalle bénéficie par ailleurs de la certification VESA DisplayHDR 1400, garantissant qu’il atteindra au moins 1 400 nits de luminosité avec du contenu HDR. Porsche Design affirme même que le moniteur peut approcher les 1 600 nits. L’écran est aussi capable d’afficher une palette de couleurs très étendue puisqu’il couvre 97 % de l’espace DCI-P3.

Idéal pour enchaîner les sessions gaming

Si l’écran PC Porsche Design AOC Agon Pro PD32M est tout à fait taillé pour le traitement graphique ou le streaming, puisqu’il nous fait profiter de beaux contrastes et d’images riches en détail, il est aussi et surtout idéal pour les joueuses et les joueurs. Son taux de rafraîchissement de 144 Hz, qui promet une fluidité exemplaire, couplée à son taux de réponse de 1 ms, pour encore plus de réactivité, devraient en effet ravir les gamers exigeants qui ne tolèrent aucun temps mort dans leurs parties et qui veulent avant tout pouvoir enchaîner les combos sans flous de mouvement ou retards.

Enfin, la technologie de rafraîchissement dynamique Adaptive Sync est aussi de la partie et se charge de réduire les déchirures d’écran et les saccades pour pouvoir profiter d’un rendu bien plus fluide. Enfin, sa connectique composée de deux ports HDMI 2.1, d’un DisplayPort, d’un port USB-C, de quatre ports USB 3.2 et d’une prise casque permet d’agrémenter son setup avec de nombreux périphériques.

