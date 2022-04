Cet écran PC signé Porsche Design ridiculise l’Apple Studio Display

On aurait pu se méfier du logo Porsche Design, force est de constater que cet écran est très intéressant.

Un écran PC à 1 800 dollars, soit environ 1600 euros HT, ce n’est pas si étonnant. C’est le prix du récent Apple Studio Display Si on vous dit que c’est un écran estampillé Porsche Design créé en collaboration avec AOC, vous allez certainement détourner rapidement le regard. Cependant, cette fois-ci, vous auriez tort de ne pas regarder la fiche technique.

La technologie Mini LED

AOC a utilisé un écran à technologie Mini LED, une technologie supérieure à celle de nombreux moniteurs. C’est une technologie toute récente sur les moniteurs, on la retrouve sur le Samsung Odyssey G9 mais aussi le dernier iPad Pro 12.9 M1. L’intégration de la technologie Mini LED permet, en théorie, une luminosité plus élevée et un contraste plus marqué.

Une augmentation du contraste permet également d’être bon pour gérer le HDR, l’écran de Porsche et AOC a la certification VESA DisplayHDR 1400, garantissant qu’il atteindra au moins 1 400 nits de luminosité avec du contenu HDR. Cependant, Porsche Design affirme que le moniteur peut en fait atteindre 1 600 nits. Concernant la couverture des couleurs DCI-P3, elle est de 97 %. Le PD32M a des performances dignes des bons écrans de gaming, sa définition 4K est accompagné d’un taux de rafraîchissement jusqu’à 144 Hz, son temps de réponse de 1 ms (GtG) et on retrouve également le support Adaptive-Sync.

Le Porsche Design AOC Agon Pro PD32M, qui ne sera disponible qu’en juin, est un moniteur PC conçu et développé par la division Porsche Design en collaboration avec AOC, un constructeur très réputé dans le hardware. Quant à Porsche Design, il s’agit d’une sous-marque de la société allemande connue pour ses voitures de sport de luxe, qui a été fondée en 1974. Sa gamme électronique ne comprend actuellement qu’une souris Bluetooth vendu à 100 euros et fabriquée avec Acer, mais l’entreprise vend également une variété de produits dont des lunettes de soleil ou encore un briquet.

C’est un écran qui intègre également un éclairage RVB, ce qui est discutable en soi. L’éclairage coloré du PD32M se trouve à l’arrière de l’écran, c’est une caractéristique habituelle des écrans de gaming conçus par AOC, Asus ou encore Acer. Le moniteur est également livré avec une télécommande au cas où vous voudriez utiliser l’écran comme un téléviseur.

Que cela soit chez Acer ou encore Asus, on ne trouve pas d’écran PC avec une si belle fiche technique, même l’Asus ROG Swift PG32UQX Mini LED ou encore l’Acer Predator X32 sont des écrans Mini LED qui n’ont pas la carrure de moniteur.

