Ce pack de trois prises connectées facilite le quotidien pour moins de 30 € avec cette promo

Parmi les appareils connectés qui permettent de grandement simplifier le quotidien, on compte les prises connectées, grâce auxquelles on peut activer ou éteindre à distance divers appareils branchés dessus. Si l'expérience vous tente, sachez que vous pourrez mettre la main sur un pack de trois prises connectées Tapo P100 affiché à 29 euros au lieu de 43 euros sur Amazon.

Les prises électriques connectées font partie des objets intelligents les plus utiles au quotidien. Ces petits appareils permettent en effet de brancher divers équipements et de les activer à distance ; en bref, de les rendre intelligents, même s’ils ne le sont pas à la base. Les prises connectées offrent même la possibilité de programmer des routines, comme le permettent les références Tapo P100. Ces dernières sont d’ailleurs au nombre de trois dans un pack actuellement proposé à -32 %.

Ce que promettent les prises connectées Tapo P100

Une installation facile

Un contrôle à distance de divers appareils électroniques

Une compatibilité avec Google Assistant, Alexa et Siri

Initialement affiché à 43,89 euros, le pack de trois prises connectées Tapo P100 est en ce moment vendu à 29,80 euros sur Amazon.

Des petites prises connectées faciles à installer

Dans ce pack pas cher, on trouve donc trois Tapo P100, de petites prises électriques connectées compactes, que l’on peut venir brancher sur secteur ou même sur une multiprise. On apprécie par ailleurs le fait qu’elles n’aient besoin d’aucun hub pour fonctionner. Elles ont simplement besoin d’une bonne connexion Wi-Fi.

Pour les mettre en marche, vous n’aurez qu’à vous rendre sur l’application mobile Tapo après les avoir branchées, application qui comporte un guide d’installation simple. Les prises peuvent être connectées au réseau Wi-Fi (2,4 GHz) via l’application, ce qui vous permettra ensuite de pouvoir piloter les objets branchés dessus depuis votre smartphone. Et dans le cas où votre routeur est déconnecté d’Internet, vous pourrez toujours contrôler les Tapo P100 avec votre smartphone si ce dernier ainsi que les prises sont sur le même réseau Wi-Fi. Notez aussi que les Tapo P100 sont compatibles avec Google Assistant, Alexa et Siri. Vous pourrez ainsi utiliser une enceinte connectée équipée de l’un de ces assistants vocaux pour contrôler à la voix les prises connectées.

Et les objets non connectés deviennent intelligents

Une fois bien installées, les prises électriques connectées vont pouvoir rendre intelligents des appareils (lampe, chauffage, téléviseur…) qui ne le sont pas à la base. Vous pourrez ainsi contrôler ces objets à distance grâce au Wi-Fi. Les éteindre ou les allumer depuis votre smartphone sera un jeu d’enfant. Depuis l’application, vous pourrez aussi programmer vos équipements pour qu’ils s’éteignent ou s’allument à l’heure souhaitée, ou encore établir des minuteries pour allumer et éteindre les appareils automatiquement au bout d’un certain temps de fonctionnement. Des actions automatiques qui permettent d’ailleurs de ne pas consommer de l’énergie inutilement.

La prise Tapo P100 propose aussi un mode « Absence » qui peut s’avérer utile si vous n’êtes pas chez vous et que vous souhaitez dissuader des intrus : grâce à cette fonction, la prise peut ainsi simuler une présence chez vous en allumant, par exemple, une lampe.

