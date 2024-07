Déjà près de 100 € de remise pour ce récent smartphone poids plume

Honor a récemment étendu son offre du milieu de gamme avec le 200 Lite, un smartphone particulièrement fin et léger. Au lieu d’un prix de départ de 329,90 euros, le Honor 200 Lite est disponible à 234,65 euros sur Amazon.

Le Honor 200 Lite est disponible depuis le 25 avril sur le site du constructeur chinois qui ajoute à son catalogue un nouveau smartphone du milieu de gamme, et il est déjà consacré smartphone le plus fin et léger de l’année. On lui donne des airs de OnePlus ou de Redmi, en tout cas, sa fiche technique est assez représentative d’un smartphone à 300 euros.

Qu’attendre du Honor 200 Lite ?

Le smartphone le plus fin et léger de sa catégorie

Un grand écran AMOLED en Full HD+

Un capteur principal de 108 Mpx

Un MediaTek Dimensity 6080 comme SoC

Au lieu de 329,90 euros habituellement, le Honor 200 Lite est maintenant disponible en promotion à 234,65 euros sur Amazon.

Un nouveau champion de la finesse

Le Honor 200 Lite est-il un nouveau smartphone ? Pas tant que ça, il serait en réalité l’adaptation européenne d’un modèle déjà sorti en Chine et baptisé Honor X50i+, la seule différence réside dans la forme du module photo qui est rectangulaire sur le Honor 200 Lite. Côté design, il ne réinvente pas la roue et si on attend une première prise en main pour s’en faire une impression, il se classe déjà comme un smartphone particulièrement fin et léger avec un poids de 166 g et une épaisseur de 6,78 mm. C’est mieux que tous ses concurrents, et le constructeur chinois agrémente son dernier-né d’une robustesse 5 étoiles certifiée par SGS.

Du côté de l’écran de 6,7 pouces, Honor opte pour une dalle AMOLED en définition Full HD+ (2 412 x 1 080 pixels) et en format 20.1:9. On devrait ainsi profiter d’un contraste tendant vers l’infini et de noirs parfaits, d’autant plus que le constructeur chinois avance une couverture complète de la gamme de couleurs DCI-P3. En dehors de ces éléments, peu de détails sont communiqués sur la fiche technique. Nous ne connaissons pas le taux de rafraîchissement, mais on peut tabler sur du 90 Hz, voire du 120 Hz avec un peu de chance.

Une fiche technique somme toute basique

À l’arrière, l’appareil photo accueille une configuration basique à trois capteurs où, on l’aura deviné, seul le capteur principal serait digne d’intérêt. En plus d’un capteur principal grand-angle de 108 Mpx (f/1,75), nous avons là un ultra grand-angle de 5 Mpx (f/2,2) et un capteur macro de 2 Mpx (f/2,4). On retrouve aussi un capteur frontal de 50 Mpx (f/2,1), ce qui devrait permettre de prendre de superbes selfies. Il faudrait attendre un test pour se prononcer, mais nous savons d’ores et déjà ce que donnera le capteur macro…

Le Honor 200 Lite s’appuie sur un SoC de MediaTek, un Dimensity 6080 couplé avec 8 Go de RAM. Cette puce n’était encore jamais arrivée en France, mais d’après des benchmarks, elle serait un peu plus puissante que le Snapdragon 685 qui équipe notamment le Xiaomi Redmi Note 13 4G. En clair, les performances devraient être plaisantes pour un usage basique, mais pas pour lancer des jeux gourmands. Enfin, une batterie de 4 500 mAh est de la partie ainsi qu’une charge dite « rapide » de 35 W.

Afin de comparer le Honor 200 Lite avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs smartphones à moins de 300 euros du moment.

