Ce purificateur d’air abordable de Xiaomi est à -55 % pendant les French Days

Xiaomi est aussi présent sur le marché des purificateurs d'air et cela n'étonne personne tant le constructeur chinois touche à tous les segments de la tech. Et celui des "Air Purifier" est bien profitable depuis la crise Covid puisque ces appareils sont réputés pour assainir l'air ambiant de quasiment toutes les particules fines telles que les pollens et les virus. Pendant les French Days, le Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite est disponible à seulement 89 euros au lieu de 199 euros chez Cdiscount.

Après une vague de froid tardive, le printemps devrait bientĂ´t s’Ă©panouir avec des tempĂ©ratures plus clĂ©mentes et… ses nuĂ©es de pollen. Le retour des beaux jours, c’est aussi celui des allergies et pour dĂ©barrasser l’air de son foyer de ces particules agressives, les purificateurs d’air sont la meilleure solution. Avec le Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite, on peut aĂ©rer sa maison sans craindre le pollen ou la pollution, d’autant plus que grâce aux French Days, il coĂ»te 55 % moins cher que d’ordinaire chez Cdiscount.

Le Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite en quelques points

Un purificateur qui filtre jusqu’Ă 99,97 % des particules fines

Capable de couvrir une surface de 43 m²

Avec plusieurs fonctionnalités programmables à distance

Au lieu de 199 euros habituellement, le Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite est maintenant disponible en promotion Ă 89 euros chez Cdiscount.

Un purificateur d’air esthĂ©tique et pratique

Avec son dernier purificateur d’air, Xiaomi ne change pas les codes esthĂ©tiques et garde la mĂŞme livrĂ©e blanche et la mĂŞme apparence discrète et carrĂ©e qu’autrefois. Mieux encore, le constructeur chinois se vante de signer lĂ un purificateur d’air pas plus grand qu’une feuille A4, ce qui devrait permettre de le ranger facilement. Ce qui fait sa discrĂ©tion, c’est aussi son mode silencieux qui, une fois activĂ©, n’Ă©met pas plus de 33,4 dB, ce qui correspond Ă peu près au niveau sonore d’une pièce silencieuse comme une bibliothèque.

Du cĂ´tĂ© des performances, le Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite serait capable de filtrer 99,97 % des particules fines d’un diamètre de 0,3 micromètre avec son filtre HEPA Ă changer tous les ans. Il n’aspire pas seulement les particules, mais aussi l’humiditĂ©, les virus, les COV que l’on retrouve communĂ©ment Ă l’intĂ©rieur des maisons ainsi que les odeurs de cuisine, de tabac ou de chien mouillĂ© grâce Ă son filtre Ă charbon actif. Tous ces polluants, il est capable de les aspirer au milieu d’une surface s’Ă©tendant de 25 Ă 43 m².

Une flopée de mesures à disposition

Ă€ l’instar de tous les Ă©quipements de Xiaomi, ce purificateur d’air peut ĂŞtre connectĂ© Ă l’application Xiaomi Mi Home pour rĂ©colter tout un tas de donnĂ©es et activer certaines fonctionnalitĂ©s Ă distance. Il est ainsi possible de voir sur son smartphone la qualitĂ© de l’air en temps rĂ©el avec d’autres informations telles que l’humiditĂ© et la tempĂ©rature. On peut Ă©galement recevoir des rappels de remplacement du filtre et en commander directement via l’application et lancer la purification Ă distance avant de rentrer chez soi par exemple.

Toutes les informations concernant la qualitĂ© de l’air sont Ă©galement visibles sur l’Ă©cran de contrĂ´le du purificateur Ă l’aide d’un code couleur. Quatre niveaux de pollution sont reprĂ©sentĂ©s, du « frais et purifié » vert Ă la « pollution forte » rouge. Le Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite est Ă©galement compatible avec les assistants vocaux Alexa et Google Assistant pour pouvoir le contrĂ´ler Ă l’aide de commandes vocales. Enfin, il faut savoir qu’il est Ă©galement Ă©conome en Ă©nergie puisque sur 24 heures, cet appareil ne consomme que 0,8 kWh.

