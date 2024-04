E.Leclerc retire 300 € sur cet ultrabook convertible avec écran OLED grâce aux French Days

Quoi de mieux qu'un ultrabook ? Un ultrabook convertible bien sûr ! Avec son châssis bien fini, son écran OLED tactile et son processeur Intel Core basé sur la nouvelle architecture Meteor Lake, cet Asus Vivobook S14 Flip est une référence intéressante. D'autant plus que grâce aux French Days, il est disponible pour 799 euros au lieu de 1 099 euros chez E.Leclerc.

Les French Days, c’est l’occasion de faire de bonnes affaires sur différents produits de la high-tech chez les e-commerçants français. Si l’on souhaite s’offrir le smartphone ou le TV de ses rêves ou tout simplement remplacer un ordinateur portable vieillissant, c’est cette semaine qu’il faut se décider. Dans cette multitude de promotions et d’offres en tous genres, nous avons repéré ceci : un Asus Vivobook S14 Flip avec un écran OLED qui profite d’une réduction de 300 euros chez E.Leclerc.

L’Asus Vivobook S14 Flip OLED en quelques mots

Un ultrabook léger avec une charnière convertible

Un écran OLED en définition WUXGA

Avec un Intel Core Ultra 7 155H et un SSD de 1 To

Au lieu d’un prix barré de 1 099 euros, l’Asus Vivobook S14 Flip OLED est maintenant disponible en promotion à 799 euros chez E.Leclerc.

Un laptop que l’on peut transformer en tablette

À la recherche d’un laptop facile à transporter ? Dans ce cas, il vaut mieux se diriger vers les ultrabooks reconnus pour leur légèreté et leur finesse, et c’est encore mieux pour ceux dotés d’un châssis convertible comme c’est le cas de l’Asus Vivobook S14 Flip. Cela lui permet de se rabattre totalement sur lui-même et de pouvoir utiliser ce laptop à bout de bras comme s’il s’agissait d’une tablette, d’autant plus que son écran est tactile. De plus, son autonomie d’environ sept heures est totalement adaptée à une utilisation nomade.

Quant à l’écran tactile de 14 pouces, le constructeur taïwanais a opté pour une dalle OLED qui confère à l’image un rapport de contraste tendant vers l’infini ainsi que des noirs parfaits. En revanche, cette technologie d’affichage ne permet pas d’avoir un revêtement anti-reflets, on peut donc être gêné lorsqu’on l’utilise en plein soleil. Enfin, cet écran est en définition WUXGA (1 920 x 1 200 pixels), a un taux de rafraîchissement de 60 Hz et est en ratio 16:10 permettant d’être plus productif.

Un processeur Intel avec l’architecture Meteor Lake

Cette configuration s’appuie sur l’un des derniers processeurs d’Intel basés sur la nouvelle architecture Meteor Lake qui profite surtout aux performances du GPU. L’Intel Core Ultra 7 155H fonctionne avec 16 cœurs et est capable d’atteindre une fréquence de 4,8 GHz en mode turbo boost. Il est assisté par 16 Go de RAM LPDDR5X ainsi que par un chipset graphique Intel ARC. Enfin, cet Asus Vivobook S14 Flip embarque un SSD d’une capacité impressionnante de 1 To, autant dire qu’il y a de quoi faire.

La connectique de son châssis est un peu plus limité que ce que l’on trouve ailleurs, mais elle permet tout de même d’avoir un bon usage multimédia. Nous avons là deux ports USB-A, un port USB-C, un port HDMI 2.1, sans oublier la prise jack 3.5 mm. Pour ce qui est de la connectivité sans fil, ce laptop est compatible avec le Wi-Fi 6 ax et le Bluetooth 5.3. Enfin, Windows 11 Home est déjà installé par défaut, il n’y a donc pas besoin d’investir un supplément dans une licence d’exploitation.

Pour ne rien rater des French Days 2024

La première édition des French Days pour l’année 2024 se tiendra du mardi 30 avril à partir de 7h jusqu’au mardi 7 mai à 23h59. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures promotions. Voici les offres que l’on recommande chez Frandroid.

Les French Days par marchands :

Les French Days par catégories :

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte Twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux French Days

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.