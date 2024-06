À moitié prix, le mini frigo Xbox Series X devient un accessoire presque indispensable pour vos longues sessions gaming

L'une des plus grandes réussites de Microsoft, c'est probablement d'avoir transformé les railleries des internautes sur sa Xbox Series X en monnaie sonnante et trébuchante, et ça, c'est du génie. Né d'une simple blague, le mini frigo Xbox Series X est devenu un véritable succès commercial et aujourd'hui, sa version de 4,5 litres est disponible à 56,99 euros au lieu de 99,99 euros chez Cdiscount.

Pendant les longues sessions de gaming, on aime bien avoir ses canettes et un petit encas à portée de main et c’est ce que propose justement ce mini frigo à l’effigie de la Xbox Series X. Ce goodie sous licence officielle et en édition limitée a une singulière histoire et il cartonne toujours autant, alors il vaut mieux se dépêcher pour profiter de cette promotion : le mini frigo Xbox Series X est actuellement disponible avec une réduction de 45 % !

Un mini frigo Xbox Series X, pour quoi faire ?

Un mini frigo au design calqué sur la Xbox Series X

Une contenance de 4.5L pour ranger 8 canettes

Avec un port USB 2.1A pour recharger ses appareils

Au lieu de 99 euros au lancement, le mini frigo Xbox Series X est maintenant disponible en promotion à 56,99 euros chez Cdiscount.

Un troll devenu un succès commercial

Ce devait seulement être une blague au départ. À l’époque de sa sortie, la Xbox Series X était tournée en dérision par les internautes qui la comparaient à un réfrigérateur. Par la suite, le calembour qui a fait sourire jusqu’au sommet de Microsoft est devenu réalité sous la forme de ce mini frigo Xbox Series X qui vante même le système de refroidissement de la console. Plus qu’un goodie en édition limitée, cet appareil est devenu avec le bouche à oreille un véritable phénomène dont les ventes s’envolent à chaque réassort.

Comme son nom l’indique, le mini frigo Xbox Series X est un frigo d’appoint à l’effigie de la console star de Microsoft. Haut de 46 cm et large de 23 cm, il a des dimensions comparables à celui d’un mini-bar et peut se caler facilement sous un bureau mais doit être placé à côté d’une alimentation pour fonctionner. Ce mini frigo a aussi un style bien à lui avec son rétroéclairage LED qui s’allume lorsqu’il est ouvert et qui s’éteint lorsque la porte se ferme. Pour l’activer ou le désactiver, il faut appuyer sur son logo.

Un appareil pratique sous licence officielle

Blague à part, le mini frigo Xbox Series X est bien pratique pour avoir ses boissons à portée de main pendant une partie multijoueur endiablée. Avec sa contenance de 4.5L, on peut y ranger jusqu’à 8 canettes et les étages sont modulables pour pouvoir y ranger de grands objets. Il embarque aussi deux tablettes amovibles dont l’une sur la face intérieure de la porte afin de pouvoir y ranger ses collations préférées. D’après le constructeur, la technologie thermoélectrique est capable de rafraîchir les articles jusqu’à 20 °C sous la température ambiante.

Enfin, un port USB 2.1A est présent à l’avant du mini frigo, pratique pour recharger son smartphone ou un casque gamer en pleine partie. Si vous pensiez jusque-là encore que ce mini frigo est une blague, attendez de découvrir qu’il existe un grille-pain Xbox Series S. Microsoft n’a pas lésiné sur les moyens pour faire la promotion de son mini frigo, le rappeur Snoop Dog s’est même prêté au jeu dans un spot publicitaire. Les ventes de ce produit décollent si bien que Microsoft se voit obligé de le rééditer de temps en temps.

Afin de découvrir de vraies machines pour jouer, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures consoles de jeu vidéo du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.