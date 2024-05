Ce laptop bureautique qui peut faire aussi du gaming est bradé à -30 % chez Dell

Si vous recherchez un laptop à la fois à l’aise en bureautique que pour le gaming, c'est le moment de se tourner vers la marque Dell. Le PC portable Inspiron 16 Plus avec sa RTX 3050 intégrée est affiché à 799 euros seulement grâce à un code promo, au lieu de 1 199 euros.

Que ce soit pour la bureautique, le multimédia ou qu’il s’agisse de lancer des jeux vidéo gourmands, le PC portable Dell Inspiron 16 Plus (7630) possède plusieurs atouts qui font de lui une référence à considérer. En plus d’une fiche technique généreuse, il devient plus intéressant d’opter pour ce laptop grâce à cette remise de 300 euros.

Les avantages du Dell Inspiron 16 Plus (7630)

Un écran de 16 pouces en définition 2,5K

Le combo i7-13620H + 16 Go de RAM + 1 To de SSD

La présence d’une GeForce RTX 3050

Le PC portable Dell Inspiron 16 Plus (7630), vendu à 1 099,36 euros habituellement, s’affiche désormais à 799 euros sur le site du constructeur, après avoir appliqué le code Inspiron300off.

Un laptop bien équipé

Le Dell Inspiron 16 Plus est pensé pour un usage quotidien, entre loisirs et travail, parfaits pour consulter différents contenus multimédias. Le modèle qui nous intéresse ici profite d’un design simple, mais plutôt élégant et bien fini, avec un revêtement mat coloris gris graphite.

Son bel écran de 16 pouces est idéal pour regarder des films et travailler confortablement. Sa dalle IPS affiche une définition 2,5K de 2 560 × 1 600 pixels. S’ajoute à cela le format 16:10, un format d’affichage qui est pratique pour le travail en bureautique ou sur le web que pour du jeu vidéo ou de la consommation de contenus. Il dispose d’une connectique assez complète, on retrouve : deux ports USB 3.2, un port Thunderbolt 4.0, un port HDMI 2.0, un lecteur de carte microSD, et le port jack 3,5 mm.

Taillé pour les professionnels, mais aussi pour les joueurs

Pour assurer de bonnes performances, quel que soit l’usage, l’ordinateur portable de Dell intègre un processeur Intel Core de treizième génération, i7-13620H (boosté jusqu’à 4,90 GHz), avec 16 Go de mémoire vive. Grâce à cette configuration, vous pourrez vous adonner à toutes vos activités favorites sans ralentissement, et ce, même dans le cadre d’une utilisation multitâche ou encore la création de contenu (montage vidéo, photo, etc.). Quant au stockage, il est assuré part à un SSD M.2 NVMe PCIe de 1 To qui va apporter une dose de réactivité bienvenue à l’ensemble du système.

On apprécie aussi l’ajout d’une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3050. Certes, ce n’est pas la plus performante des cartes graphiques, mais c’est le parfait compromis pour les joueurs occasionnels. Elle est toujours capable de lancer des jeux AAA en Full HD. Attention aux titres récents qui ne pourront pas lancer avec les graphismes au maximum.

Si vous souhaitez comparer le laptop de Dell avec d’autres modèles disponibles sur le marché, nous vous invitons à consulter notre guide des meilleurs PC portables du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.