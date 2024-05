Cet écran PC gamer signé MSI (WQHD, 180 Hz, 1 ms) à prix cassé est le plus beau deal du jour

Lorsqu'il s'agit de choisir un écran PC gamer, plusieurs critères sont à prendre en compte, que ce soit concernant l'écran en lui-même ou bien l'ordinateur par exemple. C'est un marché où il y en a pour tous les goûts et tous les budgets, mais il faut surtout savoir qu'il est possible d'avoir du haut de gamme sans se ruiner. C'est le cas avec cet écran gamer MSI disponible à seulement 273,60 euros au lieu de 449 euros chez Amazon.

Dans un setup gamer, la tour avec sa carte graphique et son processeur correspond au cœur du système, mais l’écran est au moins aussi important. C’est à travers ce dernier que l’on apprécie un jeu et plusieurs paramètres sont à prendre à compte tels que le type de dalle, la définition, le taux de rafraîchissement ou encore le temps de réponse. Le MSI MAG 274QRF QD E2 gagne des points dans tous ces critères et il profite actuellement d’une belle promotion sur Amazon où il est affiché à seulement 273 euros.

Le MSI MAG 274QRF QD E2 en bref

Une dalle Rapid IPS + QLED de 27 pouces en définition WQHD

Un pied réglable sur quatre axes

Un taux de rafraîchissement de 180 Hz et temps de réponse de 1 ms

Un commutateur KVM pour contrôler plusieurs ordinateurs

Au lieu de 449,95 euros habituellement, le MSI MAG 274QRF QD E2 est maintenant disponible en promotion à 273,60 euros chez Amazon.

Un super écran gamer qui ne fait pas dans la dentelle

Le MSI MAG 274QRF QD E2 peut être considéré comme un écran PC gamer haut de gamme et cela se voit rien qu’à sa conception. Il est d’abord doté d’un châssis bien fini avec un éclairage RGB à l’arrière que l’on peut ajuster à sa convenance grâce à un pied réglable sur quatre axes. L’écran est réglable en hauteur, en inclinaison, peut tourner de droite à gauche ou encore passer du mode paysage au mode portrait. On retrouve aussi une connectivité polyvalente avec un port HDMI 2.0, un DisplayPort 1.4, deux ports USB-A, un port USB-C et une prise jack 3.5 mm.

En ce qui concerne l’écran de 27 pouces, on retrouve une dalle dite « Rapid IPS » censée prodiguer un temps de réponse quatre fois plus rapide que sur une dalle IPS basique. Elle dispose de plus d’un rétroéclairage QLED qui améliore l’affichage des couleurs, d’après le constructeur taïwanais, le MSI MAG 274QRF QD E2 couvre 150 % de l’espace sRGB et 98 % de l’espace DCI-P3. Pour ce qui est de la définition, nous sommes sur du WQHD (2 560 x 1 440 pixels) et on retrouve aussi le support du HDR10.

Autant pratique pour le gaming que pour le travail

Avec un taux de rafraîchissement de 180 Hz ainsi qu’un temps de réponse de 1 ms, le MSI MAG 274QRF QD E2 fait profiter d’une expérience gaming haut de gamme. Il supporte également le VRR qui synchronise le taux de rafraîchissement de l’écran avec le frame rate de la carte graphique. D’autres fonctionnalités répondent présentes pour améliorer l’expérience vidéoludique : l’Overdrive améliore le temps de réponse, Less Blue Light réduit l’émission de lumière bleue tandis que Night Vision améliore la visibilité dans les zones sombres.

Le MSI MAG 274 QRF QD E2 présente également un aspect plus axé vers la productivité sous la forme d’un commutateur KVM. Cette fonction permet de brancher plusieurs ordinateurs à l’écran, de basculer de l’un à l’autre grâce à une touche et de contrôler ces appareils avec le même ensemble clavier/souris. En plus de travailler plus efficacement, cela permet un gain de place conséquent, et on peut même imaginer utiliser le commutateur KVM dans un usage gaming avec des consoles.

Afin de comparer le MSI MAG 274QRF QD E2 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs écrans PC gamer du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.