Dell Inspiron 15 : moins de 500 € pour cet ultrabook avec i5 13e gen et 1 To de stockage

Elle a beau regrouper des PC portables d'entrée et du milieu de gamme, la série Inspiron de Dell recèle de bonnes surprises et des laptops au rapport qualité-prix toujours intéressant. C'est d'autant plus vrai en ce moment avec ce Dell Inspiron 15 avec Core i5 de 13ᵉ génération, écran à 120 Hz et SSD de 1 To dont le prix dégringole de 669,36 euros à seulement 499,36 euros en boutique officielle.

Si l’on cherche un ordinateur portable bien équipé pour travailler, il n’est pas nécessaire de se tourner vers un MacBook à plus de mille euros, surtout si l’on n’a pas le budget. La gamme Inspiron de Dell regroupe des configurations équilibrées à un excellent rapport qualité-prix, tel que ce modèle avec Intel Core i5 de 13e génération et un stockage de 1 To ! En boutique officielle, cet ordinateur portable se négocie avec une réduction de 170 euros.

Le Dell Inspiron 15 en bref

Un ultrabook simple, mais bien fini

Avec un Intel Core i5-1334U et 16 Go de RAM

Un SSD NVMe de 1 To

Windows 11 Famille déjà installé

Au lieu de 669,36 euros habituellement, le Dell Inspiron 15 est maintenant disponible en promotion à 499,36 euros en boutique officielle.

Un laptop sobre, élégant et à bon rapport qualité-prix

La gamme Inspiron regroupe des ultrabooks en général bien finis et cette configuration en promotion ne fait pas exception. Le Dell Inspiron 15 ne manque pas d’attirer les regards avec ses finitions couleur aluminium et un design épuré. Fin avec une épaisseur de 15 à 17 mm et léger avec un poids de 1,65 kg, il se laisse transporter facilement sur les trajets entre le domicile et le lieu de travail. De plus, sa connectique est assez complète avec deux ports USB-A, un port USB-C, un port HDMI 1.4, un lecteur de cartes SD et une prise jack 3.5 mm.

Côté écran, le constructeur américain jette son dévolu sur une dalle avec rétroéclairage LED avec des angles de vision ouverts et une définition en Full HD (1 920 x 1 080 pixels). La configuration de cet écran est plutôt basique, si on ne prend pas en compte son taux de rafraîchissement de 120 Hz qui est rare pour un laptop dédié à la bureautique, et encore plus à ce tarif. Enfin, un traitement anti-reflets permet de l’utiliser en plein soleil sans être gêné, c’est parfait pour les personnes souhaitant travailler en plein air avec le retour des beaux jours.

Avec un Intel Core i5 de 13e génération aux commandes

Dédié à un usage bureautique, ce Dell Inspiron 15 s’appuie sur un processeur Intel Core i5-1334U basé sur l’architecture Raptor Lake et très peu consommateur avec son TDP de 15 W. Il est doté de 10 cœurs, est capable d’atteindre une fréquence de 4,6 GHz en mode turbo boost et est accompagné par 16 Go de RAM DDR4 pour gérer la partie multitâche. Pour ce qui est du stockage, ce Dell Inspiron 15 peut compter sur un SSD NVMe d’une capacité de 1 To, ce qui est aussi rare pour cette tranche tarifaire.

Du côté de l’autonomie, le Dell Inspiron 15 embarque une batterie à quatre cellules de 54 Wh. C’est une petite capacité, mais grâce à des composants peu énergivores, le constructeur américain est en mesure d’avancer une autonomie maximale de 9 heures et 15 minutes, et ce en se limitant à des tâches simples comme le traitement de texte. Dernière bonne nouvelle : Windows 11 Famille est déjà installé sur ce laptop, il n’y a donc pas besoin d’investir un supplément dans une clé ou une licence d’exploitation.

Afin de comparer le Dell Inspiron 15 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs ordinateurs portables à moins de 500 euros du moment.

