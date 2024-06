Oui, ce TV 4K Philips avec Ambilight de 65 pouces coûte vraiment moins de 600 €

L'Ambilight de Philips est une technologie qu'on ne présente plus et qu'on apprécie fortement pour sa capacité à renforcer l'immersion. Le modèle PUS8108 de 65 pouces en est justement équipé, et s'il vous intéresse, sachez qu'Amazon le propose en ce moment à 599 euros au lieu de 899 euros.

Un champ visuel élargi, des contenus avec davantage de profondeur, une ambiance plus agréable : voici ce dont on peut profiter grâce à la technologie Ambilight de Philips. Une fonctionnalité lumineuse que les amateurs de films et de séries en quête d’une plus grande immersion recherchent bien souvent. Ces derniers pourront par exemple opter pour le modèle Philips PUS8108, qui propose justement cette technologie ainsi qu’une foule d’autres bonnes caractéristiques. Et ce qu’on apprécie encore plus, c’est son prix, qui baisse de 33 %.

Les points forts du TV Philips PUS8108

Une dalle 4K de 65 pouces

L’Ambilight

Des ports HDMI 2.1

Initialement proposé à 899 euros, le TV 4K Philips Ambilight PUS8108 est désormais affiché à 599 euros sur Amazon.

Un TV LED, mais Ambilight

Le TV Philips PUS8108 a beau ne pas embarquer de dalle OLED ou QLED, la marque ayant préféré miser sur un simple écran LED, ce modèle n’est pas pour autant dénué d’atouts, bien au contraire. Il affiche d’abord une définition 4K UHD, qui est encore plus agréable sur une grande dalle de 65 pouces comme ici. L’écran offre également des compatibilités avec les technologies HDR10+, Dolby Vision et HLG et intègre un processeur Philips P5 qui se charge de son côté d’upscaler les contenus en 4K pour une meilleure qualité d’image. Côté audio, on a droit à du Dolby Atmos pour un son vaste et immersif.

Mais ce qui va clairement améliorer l’expérience de visionnage, c’est évidemment cette technologie Ambilight sur trois côtés que l’on va trouver sur ce téléviseur. Grâce à un système de barres LED installées au dos du TV, ce dernier va pouvoir projeter tout autour de l’écran un halo de lumière colorée sur le mur, qui va surtout s’adapter aux couleurs du programme diffusé. Résultat : on profite d’une meilleure immersion, d’images qui paraissent bien plus grandes et d’un confort visuel inégalé.

Des fonctions gaming, mais…

Le TV Philips PUS8108 marque aussi des points grâce à sa connectique HDMI 2.1, qui lui permet d’être compatible avec les consoles next-gen, à savoir les PS5 et Xbox Series X. En revanche, la dalle ayant un taux de rafraîchissement limité à 60 Hz, on ne peut pas profiter de la 4K@120fps, ce qui est bien dommage. On se console avec la présence du VRR (Variable Refresh Rate) qui aide à éliminer les déchirures d’écran et saccades, pour des images bien plus nettes et un gameplay plus fluide.

Enfin, côté système d’exploitation, c’est l’OS maison Saphi qui prend place ici. Une interface qui a l’avantage d’être très simple à utiliser, avec notamment des raccourcis pratiques vers les applications et plateformes de streaming phares. On a aussi droit à la présence de l’assistant vocal Alexa pour pouvoir contrôler le TV à la voix. Et si vous possédez des enceintes connectées équipées de Google Assistant, vous pourrez aussi piloter le téléviseur grâce à votre voix.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles avec la même technologie que le TV Philips PUS8108, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs TV Philips Ambilight du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.