Compatible DTS Virtual:X, la barre de son Samsung HW-B540 perd un tiers de son prix

Qui a dit qu'il fallait forcément se ruiner pour acquérir une barre de son qui renforce l'immersion dans ses contenus ? La barre de son Samsung HW-B540, qui embarque la technologie DTS Virtual:X, est par exemple disponible à 189 euros au lieu de 299 euros chez E.Leclerc. Une bonne affaire, donc.

Une barre de son se révèle vite indispensable pour celles et ceux qui souhaitent profiter d’un son de qualité durant leurs visionnages de séries et de films. Et quand elle est capable de créer un son surround 3D virtuel, et donc de renforcer considérablement l’immersion, c’est encore mieux. La barre de son Samsung HW-B540 embarque justement la technologie DTS Virtual:X, qui permet de vivre cette expérience sonore très appréciable. Et malgré cette prise en charge du son surround, ce modèle est bien moins cher que nombre de concurrents proposant la même caractéristique. Actuellement, la Samsung HW-B540 coûte 110 euros de moins.

Ce qu’il faut savoir sur la Samsung HW-B540

Une puissance de 360 W

Compatible DTS Virtual:X

Le Bluetooth 4.2

Initialement affichée à 299 euros, la barre de son Samsung HW-B540 est désormais proposée à 189 euros chez E.Leclerc.

Un son bien enveloppant

La barre de son Samsung HW-B540 ne diffère pas vraiment de certaines autres références de la marque, esthétiquement parlant : on a ici droit au traditionnel design noir mat, qui a l’avantage de se faire discret sous un téléviseur. Un caisson de basses tout aussi sobre accompagne ce modèle. On a donc face à nous une barre de son configurée en 2.1, qui produit donc du son sur deux canaux, et qui embarque cinq haut-parleurs en tout.

L’ensemble délivre par ailleurs une puissance de 360 W, ce qui est largement suffisant pour sonoriser correctement un salon. Mais ce qui est encore plus intéressant ici, c’est bien son intégration de la technologie DTS Virtual:X, qui permet de créer un son surround virtuel. On a ainsi l’impression que le son nous entoure à 360 degrés puisque la barre de son parvient à donner au son une dimension plus verticale. L’effet est certes moins surprenant qu’avec du Dolby Atmos ou du DTS:X classique, mais l’expérience reste suffisamment agréable.

D’autres technologies pour améliorer l’expérience

Samsung ne s’est pas arrêté là et a doté sa barre de son de plusieurs autres technologies pour améliorer le rendu sonore de chaque contenu. Par exemple, la technologie Adaptive Sound Lite se charge d’analyser les scènes d’un film ou d’une série pour optimiser l’audio et notamment rendre les voix plus claires. Un mode Jeu est aussi disponible pour les gamers, à qui il promet des effets sonores plus réalistes et adaptés aux jeux vidéo. La barre de son peut même passer automatiquement en mode jeu lorsque la console est allumée.

Autrement, la barre de son étant compatible avec le Bluetooth 4.2, il est possible d’y connecter son smartphone pour qu’elle joue des titres et se transforme en enceinte.

