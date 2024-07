Ce smartphone Samsung compatible 5G n’est qu’à 100 € pour les derniers jours des soldes

Sorti en 2023, le Samsung Galaxy A14 5G offre de belles prestations pour un entrée de gamme. Si son tarif un peu élevé que la concurrence le pénalisait, il est aujourd'hui plus intéressant en passant de 249 euros à 101 euros seulement lors des soldes.

Si vous êtes à la recherche d’un smartphone à la fois efficace et abordable, le Galaxy A14 5G de Samsung pourrait bien répondre à vos attentes. Cet appareil n’a peut-être pas accès à de grandes performances ou à la possibilité de capturer des clichés époustouflants, c’est un smartphone endurant, avec une bonne longévité logicielle, avec un écran rafraichi à 90 Hz. Pendant les soldes, il devient plus abordable encore avec 150 euros de réduction.

Quels sont les points forts du Samsung Galaxy A14 5G ?

Un entrée de gamme au design soigné

Une interface fluide et efficace avec OneUI

Une autonomie solide

Lancé à 249 euros en 2023, le Samsung Galaxy A14 5G est actuellement proposé à seulement à 101 euros sur Cdiscount.

De belles finitions piquées des Galaxy S

Les matériaux utilisés sur les téléphones entrée de gamme sont moins nobles que d’autres vendus plus cher, malgré tout Samsung apporte une attention particulière sur l’esthétique de ses produits pas chers. Le Galaxy A14 5G ici, hérite en partie du design des Galaxy S. C’est bien le dos qui a principalement retenu l’attention des designers. Ainsi, il reprend les codes visuels du Galaxy S23 avec les trois capteurs photo qui ressortent légèrement. Une apparence minimaliste au dos, qui s’accompagne d’angles très arrondis et de tranches assez prononcées pour assurer une bonne préhension en main.

En face avant, le téléphone de Samsung ne fait pas preuve de modernité avec sa goutte d’eau au centre de l’écran et ses bordures assez prononcées ; plus particulièrement au niveau du menton. Difficile de venter ces mérites, notamment quand ce dernier se limite à la fois d’une dalle LCD en FHD+ et d’un taux de rafraîchissement à 90 Hz. C’est un écran LCD ok, mais sans plus qui propose pas mal de couleurs, mais dont la luminosité est un peu basse.

Des performances honorables

Côté performances, le Galaxy A14 5G s’appuie sur la puce MediaTek Dimensity 700 couplé à 4 Go de RAM. Une configuration qui propose des prestations satisfaisantes malgré quelques à-coups de temps en temps. Niveau gaming, les meilleures performances sont atteintes dans les modes graphiques les plus bas et même dans ce cas, le taux de rafraîchissement n’est pas flamboyant. Son véritable point fort est de tourner sous Android 14 avec OneUI 6 grâce à une mise à jour. Vous profiterez donc des mêmes fonctionnalités que sur les appareils haut de gamme de la firme coréenne, mais à un prix beaucoup plus abordable. En plus, ce smartphone tiendra un bon moment, puisqu’il profite de 4 ans de mise à jour logicielle et vous emmène jusqu’à Android 17.

Niveau photo, on a droit à trois capteurs : un capteur principal grand-angle de 50 Mpx (f/1,8), un capteur portrait de 2 Mpx (f/2,4) et un capteur macro de 2 Mpx (f/2,4). Dans l’ensemble, le capteur avant fait le job, mais ne brille en rien, surtout pas dans les zones complexes et riches en détail. Une fois la nuit tombée, nous avons des résultats dans la petite moyenne malgré une belle capacité à capter la lumière. Enfin, avec une batterie de 5 000 mAh, cet appareil profite d’une bonne endurance. Il a d’ailleurs tenu durant 14 heures et 27 minutes avec notre protocole de test ViSer. Dans la pratique, il devrait donc atteindre la journée et demie d’autonomie et même arriver à la fin de la deuxième journée dans le cadre d’une utilisation modérée. Gros point noir en revanche sur la recharge qui est limitée à 15 W, sans compter que le chargeur n’est pas fourni dans la boîte.

Envie d’en savoir plus ? Retrouvez notre test complet sur le Samsung Galaxy A14 5G.

