Samsung One UI 6 (Android 14) se montre sur ce smartphone à moins de 300 euros

One UI 6 (Android 14) arrive sur les modèles indiens du Samsung Galaxy A14 5G. Pour rappel, ce smartphone a été lancé en France à moins de 300 euros.

Samsung ne perd pas de temps avec le déploiement de sa mise à jour One UI 6 basée sur Android 14. Après avoir été lancée initialement sur les Galaxy S23, la nouvelle mouture se montre, selon les régions, sur de plus en plus de smartphones. Les tablettes ne sont pas en reste, puisque One UI 6 arrive aussi sur les Galaxy Tab S8 et S9.

Or, voilà que même l’entrée de gamme du géant sud-coréen — à moins de 300 euros — se met à goûter à One UI 6. Un internaute explique ainsi sur X/Twitter que les versions indiennes du Samsung Galaxy A14 5G commencent à recevoir la mise à jour. Il partage notamment une capture d’écran pour étayer son propos.

Il faut bien souligner que ce déploiement de One UI 6 (Android 14) sur le Galaxy A14 5G ne concerne a priori que l’Inde. Les exemplaires dans d’autres, comme la France, pourraient attendre quelques semaines de plus. Il es toutefois intéressant d’observer les efforts de Samsung qui montre sa volonté de mettre à jour l’ensemble de son immense parc d’appareils compatibles dans les plus brefs délais. Et c’est à saluer.

Évidemment, il ne faut pas aller plus vite que la musique et le constructeur doit progresser étape par étape pour éviter tout problème d’ampleur. Il doit aussi prioriser les modèles mis à jour pays par pays. Tout un chantier.

Rappelons également que le Galaxy A14 5G en France a été lancé au prix conseillé de 249 euros pour la configuration de base à 64 Go.