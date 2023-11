Samsung One UI 6 (Android 14) : la mise à jour arrive sur ces tablettes

Les Samsung Galaxy Tab S8, S8 Plus et S8 UItra reçoivent la mise à jour One UI 6 (Android 14) en Europe. De leur côté, les Galaxy Tab S9, Tab S9 Plus et Tab S9 Ultra y goûtent aussi en Amérique du Nord.

La mise à jour One UI 6 de Samsung, basée sur Android 14, continue son bonhomme de chemin. Et cette fois-ci, les déploiements concernent des tablettes de la marque coréenne. Plus précisément, deux séries en profitent : les Galaxy Tab S8 et Galaxy Tab S9.

One UI 6 sur les Galaxy Tab S8 en Europe

En effet, le site spécialisé SamMobile a d’abord repéré un déploiement en Europe de One UI 6 sur les Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8 Plus et Galaxy Tab S8 Ultra. Le média précise que la mise à jour apporte aussi le patch de sécurité de novembre 2023.

Pour la France, on a donc de bonnes raisons d’espérer que la mise à jour a déjà commencé à poindre. Si vous avez une tablette Tab S8, c’est le moment de vérifier.

Les Galaxy Tab S9 reçoivent One UI 6 en Amérique du Nord

Le même site spécialisé a, peu de temps après, signalé un autre déploiement de One UI 6 (Android 14) sur d’autres tablettes Samsung, plus récentes, les Galaxy Tab S9, Tab S9 Plus et Tab S9 Ultra. En revanche, notez que, pour ces modèles, les États-Unis et le Canada ont vraisemblablement la primeur. Il faudra donc patienter encore un peu pour la France et l’Europe a priori.

Reste à savoir si la Galaxy Tab S9 FE, plus récente, est d’ores et déjà concernée ou si elle devra patienter un peu plus.

Rappelons au passage qu’un calendrier permet de connaître les dates de déploiement prévues pour plusieurs appareils.