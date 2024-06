Lenovo Yoga 7 : -400 € sur ce PC portable 2-en-1 avec écran OLED tactile et processeur Ryzen 7

Pour les travailleurs du genre à tout le temps déambuler dans les couloirs entre deux rendez-vous, un ordinateur portable 2-en-1 est un must-have. Non seulement ces ultrabooks sont légers et se laissent porter facilement, mais leur charnière convertible et leur écran tactile permet aussi de les manipuler comme s'il s'agissait d'une tablette. Le Lenovo Yoga 7 en est un exemple et il est disponible en promotion à 899 euros au lieu de 1 299 euros en boutique officielle.

La gamme Yoga de Lenovo regroupe les meilleurs ultrabooks du constructeur chinois, ils sont conçus pour allier puissance et légèreté afin d’être le mieux mobile possible. Certains modèles sont même 2-en-1, c’est-à-dire qu’ils peuvent se rabattre entièrement sur eux-mêmes afin d’être portés plus facilement. Ajoutons à cela un écran tactile et un stylet et on se retrouvait avec une tablette avec la puissance d’un laptop. C’est ce que propose en tout cas ce Lenovo Yoga 7 qui profite d’une réduction de 400 euros en boutique officielle.

Le Lenovo Yoga 7 2-en-1 en quelques mots

Un laptop convertible avec écran OLED tactile

Un Ryzen 7 8840HS avec 16 Go de RAM

Une bonne autonomie avec sa batterie de 71 Wh

Au lieu de 1 299 euros habituellement, le Lenovo Yoga 7 2-en-1 est maintenant disponible en promotion à 899 euros en boutique officielle avec le code de réduction JUIN.

Entre PC portable et tablette

À l’instar des autres ultrabooks de Lenovo, le Yoga 7 2-en-1 se doit d’être fin et léger afin d’être facilement transportable, en particulier lorsqu’on le plie en mode tablette pour le porter à bout de bras. Non seulement il est effectivement léger avec un poids ne dépassant pas 1,5 kg, mais il est aussi résistant avec sa norme de résistance militaire MIL-STD-810H. De plus, il parvient à proposer ce qu’il faut de connectique malgré sa finesse, nous avons là un port USB-A, deux ports USB-C, un port HDMI 2.1 et une prise jack 3.5 mm.

Comme mentionné plus haut, l’écran de 14 pouces est une dalle OLED qui confère un rapport de contraste tendant vers l’infini et des noirs parfaits. La colorimétrie est excellente avec une couverture totale de la gamme DCI-P3, en revanche, il n’y a pas de traitement anti-reflets. L’écran est en définition WUXGA (1 920 x 1 200 pixels) et a un taux de rafraîchissement de 60 Hz, ce qui est suffisant pour un usage bureautique ou de la création graphique. Enfin, un stylet est fourni pour naviguer sur l’écran tactile.

Une bonne configuration pour le travail et la création

Cette configuration du Lenovo Yoga 7 2-en-1 s’appuie sur un processeur haut de gamme d’AMD, un Ryzen 7 8840HS. Ce processeur est doté de huit cœurs et est cadencé par défaut à 3,3 GHz. En mode turbo boost, il est capable d’atteindre les 5,1 GHz. Accompagné d’une puce graphique Radeon 780M et assisté par 16 Go de RAM LPDDR5X, il est assez puissant pour les domaines exigeants en ressource comme le montage vidéo, en revanche, il est loin d’être le meilleur choix pour du gaming.

Le Lenovo Yoga 7 2-en-1 embarque également un SSD NVMe PCIe 4.0 capable de lancer les applications et de transférer des fichiers à très grande vitesse. Quant à sa capacité de stockage de 1 To, c’est bien assez pour stocker plusieurs projets de montage et autres travaux personnels. Windows 11 Famille est déjà installé, ce qui évite d’investir un supplément dans une licence d’exploitation. Enfin, la batterie de 71 Wh devrait assurer une autonomie suffisante pour une journée de travail.

