Le OnePlus 11 à -40 %, un ChromeBook Lenovo à moins de 100 € et un TV 4K Mini LED 65″ à moitié prix — les deals de la semaine

Voilà le récap des meilleures offres de la semaine : on trouve le OnePlus 11 à 500 € seulement, un ChromeBook Lenovo à moins de 100 € et un TV 4K Mini LED de 65" à moitié prix.

De nombreuses offres ont été traitées cette semaine, et si vous n’avez pas eu l’occasion de tout suivre, pas d’inquiétude. Pour vous aider à rattraper tout cela, nous avons regroupé dans cet article les quatre meilleures promotions que nous avons partagées depuis ce lundi 17 juin et qui sont encore disponibles à l’heure où nous écrivons ces lignes.

Amazon déstocke le très bon OnePlus 11, un smartphone premium noté 9/10 dans nos colonnes en 2023

En quoi le OnePlus 11 est-un bon smartphone ?

Il offre une bonne prise en main et un bel écran 120 Hz adaptatif

Une puce surpuissante avec OxygenOS 13 et 4 ans de MAJ Android

Une excellente autonomie et charge rapide

Si vous souhaitez en savoir plus, nous vous invitons à lire notre test sur le OnePlus 11.

Disponible à 849 euros à sa sortie, le OnePlus 11 (8+128 Go) est aujourd’hui remisé à seulement 500 euros sur Amazon. Pour 85 euros de plus, vous pouvez aussi avoir la version 16+256 Go.

Moins de 100 € pour ce Chromebook de Lenovo, une telle offre n’arrive que trop rarement

Ce que propose ce Chromebook Lenovo IdeaPad Slim 3

Un laptop léger

Une dalle Full HD de 14 pouces

ChromeOS, toujours aussi pratique

D’abord affiché à 279,99 euros au lancement, puis réduit à 149,99 euros sur les 30 derniers jours, le Chromebook Lenovo IdeaPad Slim 3 peut désormais vous revenir à seulement 99,99 euros chez Cdiscount grâce à une ODR de 50 euros valable jusqu’au 23 juin 2024.

De 1 499 € à 699 € : belle chute de prix pour ce TV 4K Mini-LED de 65 pouces présenté au CES l’année dernière

Les atouts du TCL 65C845

Un affichage QLED + Mini LED sur cet écran de 65 pouces

Définition 4K et support du HDR10+ et de Dolby Vision IQ

Taux de rafraîchissement de 144 Hz et HDMI 2.1 + VRR

Google TV pour la partie Smart TV

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le TCL 65C845.

Au lieu de 1 499 euros à son lancement, le TCL 65C845 est maintenant disponible en promotion à 699 euros chez Darty avec cette offre de remboursement de 100 euros valable jusqu’au 25 juin prochain.

La folie des forfaits 5G à petits prix continue avec cette offre : 140 Go à 8,99 €/mois seulement

Que propose ce forfait Coriolis ?

140 Go de données 5G en France métropolitaine + 10 Go dans l’UE et les DOM

Les appels, SMS et MMS illimités

Le réseau de SFR

Actuellement, le forfait mobile 5G de 140 Go proposé par Coriolis est affiché à 8,99 euros par mois. Et, c’est évidemment sans engagement !

Les meilleurs forfaits 5G Forfait Mobile B&You

130 Go Appels illimités 130 Go en France 35 Go en Europe 11.99€ /mois Découvrir SFR Forfait Mobile 5G

20 Go Appels illimités 20 Go en France 20 Go en Europe 15.99€ /mois 30.99€ -6€ Client Box Découvrir Free

Forfait Free 5G 300 Go Appels illimités 300 Go en France 35 Go en Europe 19.99€ /mois Découvrir Tous les forfaits 5G

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.