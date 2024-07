Amazon propose le prix le plus bas pour la Xiaomi Pad 6 lors de son Prime Day

La Xiaomi Pad 5 nous avait réellement convaincus, et la Pad 6 a réussi à faire aussi bien, voire mieux. Si vous êtes intéressés, on la trouve à seulement 247 euros pendant le Prime Day, au lieu de 399 euros de base.

Déjà très actif sur le milieu de gamme des smartphones, Xiaomi l’est aussi dans le secteur des tablettes tactiles. Il s’en sort plutôt bien et parvient à proposer un produit très équilibré à un prix qui l’est tout autant. Sa dernière référence est d’ailleurs très appréciée par la rédaction : notée 8/10, la Xiaomi Pad 6 propose un très bon rapport qualité/prix avec un meilleur écran et de meilleures performances que le précédent modèle. Pendant le Prime Day, on la retrouve avec plus de 150 euros de réduction.

Ce qu’il faut retenir de la Xiaomi Pad 6

Une tablette simple, avec un joli écran

De belles performances

Et une autonomie satisfaisante

Au lieu de 399 euros habituellement, la Xiaomi Pad 6 est dorénavant proposée à 247 euros sur le site d’Amazon.

Un design classique, mais efficace

À nouveau, Xiaomi joue la carte de la sobriété pour sa tablette milieu de gamme. On a la recette d’une bonne tablette, avec un châssis métallique, fin et élégant. Avec ses tranches prononcées, elle tient bien en main malgré ses 490 g. À l’avant, bien que les bordures ne soient pas les plus fines qui soient, elles le sont suffisamment pour apprécier vos contenus.

Sa dalle de 11 pouces offre une belle définition 2,8K (WQHD+) et une résolution de 309 PPP. Pas d’Oled, mais on a tout de même droit à une belle luminosité et un bon niveau de fidélité des couleurs. Cerise sur le gâteau, on a un taux de rafraîchissement de 144 Hz pour une expérience de navigation plus agréable et des animations plus fluides.

Tout sur les performances

Du côté de l’animation, c’est la puce Snapdragon 870 de Qualcomm qui en est à la charge. Avec ce processeur, l’ardoise de Xiaomi est capable de réaliser n’importe laquelle de vos tâches sans rechigner et est parfaitement adapté pour jouer aux derniers jeux mobiles en 3D avec les paramètres graphiques à fond.

Quant à son autonomie, nous pouvons vous affirmer qu’elle peut tenir tout au long de la semaine, que ce soit pour lire la presse, jouer à quelques jeux vidéo et consulter vos réseaux sociaux. En revanche, elle met 84 minutes pour atteindre 100 % d’autonomie avec son chargeur de 33 W.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test sur la Xiaomi Pad 6.

