Cet écran PC gamer (4K, 144 Hz, 1 ms) est bradé à moitié prix chez Amazon pendant les soldes d’été

Les soldes d'été sont la période idéale pour dépoussiérer son setup en l'agrémentant d'éléments neufs, que ce soit la dernière carte graphique, un ensemble clavier/souris plus stylé ou un moniteur avec des meilleures performances, comme le MSI MAG 274UPF. Ce dernier est un écran PC en 4K et au lieu de son prix de 699 euros en temps normal, on le retrouve à 349,99 euros chez Amazon.

Si on profite des soldes d’été pour s’offrir une carte graphique très puissante afin de mettre à jour sa configuration PC, pourquoi se contenter ensuite d’un moniteur dont la résolution ne va pas au-delà de 1080p ou de 1440p ? Le MSI MAG 274UPF est à même de tirer tout le potentiel des cartes graphiques les plus puissantes avec sa définition en 4K et son taux de rafraîchissement de 144 Hz, et chez Amazon, il profite d’une réduction de 50 % sur son prix de lancement !

Le MSI MAG 274UPF en quelques mots

Une dalle Rapid IPS de 27 pouces en 4K

Un taux de rafraîchissement de 144 Hz

Une connectique bien complète

Support d’AMD FreeSync Premium et de G-Sync

Au lieu de 699 euros habituellement, le MSI MAG 274UPF est maintenant disponible en promotion à 349,99 euros chez Amazon.

Pour les gamers et les créateurs de contenus avec sa 4K

Il a beau avoir une fiche technique de moniteur PC haut de gamme, le MSI MAG 274UPF préfère aller à l’essentiel concernant le design et ne s’embarrasse pas de fioritures et d’éclairage RGB. Le châssis est entièrement en plastique, ce qui lui permet d’être relativement léger et facile à installer sur un meuble ou à un mur avec sa fixation VESA 75 x 75. Malgré cela, ce moniteur ne manque pas d’être ergonomique grâce à la possibilité de le régler sur quatre axes : en hauteur, en inclinaison, en rotation et en mode portrait/paysage. La connectique est de plus complète avec deux ports HDMI 2.1, un DisplayPort 1.4, deux ports USB-A et un port USB-C.

L’écran de 27 pouces est une dalle Rapid IPS qui, en plus de conférer des angles ouverts, propose une meilleure réactivité avec ici un temps de réponse de 1 ms. Mais la valeur ajoutée de cette dalle réside bien sûr dans sa définition 4K (3 840 x 2 160 pixels), ce qui permet de lancer ses jeux en ultra-haute résolution mais aussi de s’adonner à de la création de contenus parfaitement détaillés. Précisons également que la colorimétrie est excellente pour une dalle IPS puisqu’elle couvre 129 % de la gamme sRGB et 98 % du DCI-P3.

Un taux de rafraîchissement de compétition !

Le taux de rafraîchissement est un critère essentiel dans un écran PC gaming et celui du MSI MAG 274UPF pointe à 144 Hz. Avec un temps de réponse de 1 ms, cela permet d’obtenir des images fluides et nettes à la fois, ce qui est idéal pour ne rien manquer de l’action dans des jeux où ça va particulièrement vite comme les FPS ou les jeux de course automobile. Avec la bonne carte graphique, autant dire que l’on peut s’en donner à cœur joie, d’autant plus que certaines fonctionnalités sont aussi de la partie pour rehausser l’expérience gaming.

Le MSI MAG 274UPF prend en charge les technologies VRR AMD FreeSync Premium et G-Sync de Nvidia, celles-ci synchronisent la fréquence d’images de l’écran avec le frame rate de la carte graphique afin de profiter d’une image sans coupure, saccade ou flou. On retrouve aussi l’Overdrive qui améliore le temps de réponse et le Night Vision qui donne des images plus claires dans les zones sombres, des utilitaires bienvenus. De l’autre côté, les fonctions KVM (contrôle de plusieurs appareils) et PiP/PAP (affichage de plusieurs sources en même temps) lui donnent un côté plus axé vers la productivité pour faire de la création de contenus.

