Cette bonne alternative au Dyson V15 Detect coûte moins de 300 € lors du Prime Day

Le Dreame R20 est un balai aspirateur pour le moins intéressant. Il reprend le concept d'un des modèles haut de gamme de Dyson, et coûte seulement 284 euros grâce au Prime Day, au lieu de 399 euros de base.

En matière de balai aspirateur, Dyson est une référence dans le domaine. Pourtant, on trouve d’autres constructeurs, comme Dreame, avec des références aussi convaincantes pour moins chère. Par exemple, son modèle R20 mise sur une bonne puissance, une autonomie solide, mais surtout un éclairage intégré à la tête de brosse, un peu à la manière du V15 Detect de Dyson. Si vous êtes intéressés par cette alternative, sachez qu’à l’occasion du Prime Day, le balai aspirateur coûte plus de 100 euros de moins.

Les points forts du Dreame R20

Un balai aspirateur maniable et polyvalent

Intègre un éclairage LED pour mieux apercevoir les poussières

Une autonomie de 90 minutes

Avec un prix conseillé à 399 euros, le balai aspirateur Dreame R20 est actuellement en promotion à 284 euros sur le site d’Amazon pendant son Prime Day.

Un balai aspirateur polyvalent et endurant

Dites adieu aux galères rencontrées avec votre aspirateur « traineau », ici le Dreame R20 vous facilite la tâche grâce à l’absence de fil et de sac. Il assure plus de liberté et mise sur sa légèreté (1,65 kg) pour être trimballé d’une pièce ou d’un étage à l’autre.

Il est aussi possible de le transformer en un aspirateur à main d’un simple clic, pour aspirer les saletés entre le siège arrière des voitures, dans les pliures des sièges avant ou entre les coussins de votre canapé. Une fois lancée, la marque promet une autonomie de 90 minutes grâce à une batterie de 2 900 mAh. Bien sûr, cela dépendra du mode choisi, mais il devrait tenir le temps de votre session de ménage.

Un nettoyage en profondeur

Là où il se démarque, c’est avec sa tête de brosse qui intègre un éclairage LED bleu, qui va servir à mettre en lumière les poussières aux sols dans les zones sombres et de mieux les débusqués. Une technologie certes moins poussée que celle par la firme britannique, mais qui s’avère être efficace.

Il assure au passage une puissance d’aspiration totale de 150 AW capable d’effectuer 150 000 tours par minute. Cela est suffisant pour tous les sols, tapis et autres moquettes. Il détecte la saleté, ajuste l’aspiration de manière autonome et affiche l’état du nettoyage en temps réel sur un écran LED. Le R20 s’équipe même d’un système de filtration assurant une efficacité de 99,5 % pour séparer la poussière et de l’air. De quoi être sûrs que les poussières aspirées ne sont pas rejetées dans votre intérieur, mais bien emprisonnées dans le bac d’une capacité de 0,6 litre.

Lire aussi

Quel est le meilleur aspirateur robot de 2024 ? Notre comparatif

Amazon Prime Day 2024 : tout ce qu’il faut savoir

Le premier Prime Day de l’année 2024 se déroule du 16 au 17 juillet. Cependant, les promotions mises en avant ne sont pas accessibles à tout le monde. Les offres sont exclusivement réservées aux membres Prime.

Comment s’abonner gratuitement à Amazon Prime ?

Pour bénéficier des prix attractifs du Prime Day, il est indispensable d’être membre Amazon Prime. Si vous êtes déjà abonnés au service, vous n’avez rien de plus à faire. En revanche, si ce n’est pas encore le cas, sachez qu’il est possible de bénéficier d’un essai de 30 jours, ou 90 jours si vous êtes étudiant. Cela concerne uniquement les nouveaux comptes ou celles et ceux qui n’ont pas été abonnés au service depuis un certain temps.

Les meilleures offres du Prime Day

Afin de ne louper aucun bon plan que nous partageons, voici quelques tips et liens utiles :

Suivez notre notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoignez notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Téléchargez notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Prime Day

Abonnez-vous à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.