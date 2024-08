Dell G15 5530 : un laptop gaming performant sans dépenser une fortune

Vous rĂ©flĂ©chissez Ă investir dans un nouveau PC portable gaming avant la rentrĂ©e, mais votre budget est limitĂ© ? Aujourd’hui, le Dell G15 5530 avec une RTX 3050 et un i5 13e gen est Ă 629 euros sur Amazon, au lieu de 849 euros.

Les PC portables gaming d’entrĂ©e/milieu de gamme sont de plus en plus intĂ©ressant au fur et Ă mesure que le prix des configurations baisse. Si le Dell G15 5530 n’est pas le plus puissant des laptops de ce type, il propose tout de mĂŞme une solide fiche technique et surtout un prix plus raisonnable grâce Ă cette rĂ©duction de plus de 200 euros.

Qu’est-ce qu’on trouve sur le Dell G15 5530 ?

Une RTX 3050 avec un Intel Core i5-13450HX

Un Ă©cran de 15,6 pouces FHD Ă 120 Hz

Un SSD NVMe de 512 Go de stockage

D’abord proposĂ© Ă 849 euros, le Dell G15 5530 est maintenant remisĂ© Ă 629 euros sur Amazon.

Un bon laptop pour jouer en FHD

Le Dell G15 5530 est un PC portable dédié pour le jeu. Alors certes, la RTX 3050 a depuis été remplacée, mais elle reste suffisante pour jouer dans de bonnes conditions en Full HD, même aux jeux les plus récents. Durant notre test, la version bureau de la RTX 3050 a pu faire tourner Resident Evil Village avec les paramètres graphiques au maximum, en Full HD et avec le ray tracing à 56 FPS. Cette carte graphique semble le parfait compromis pour les petits budgets.

Vous pourrez également compter sur son écran rafraîchi à 120 Hz. L’affichage est fluide, vous permettant de ne louper aucun détail, notamment dans les jeux types FPS. Sa dalle IPS de 15,6 pouces avec une définition FHD (1 920 x 1 080 pixels) est dotée d’un antireflet pour une meilleure visibilité en environnement lumineux.

Un laptop aussi Ă l’aise pour les tâches du quotidien

Pour assurer une bonne expĂ©rience, quel que soit l’usage, il s’appuie sur un processeur Intel Core i5-13450HX, avec 8 Go de mĂ©moire vive. On aurait apprĂ©ciĂ© retrouver 16 Go de mĂ©moire, mais il est toujours possible de rajouter une barrette de RAM supplĂ©mentaire. Dans l’ensemble, le PC portable est Ă l’aise dans le cadre d’une utilisation multitâche ou encore la crĂ©ation de contenu (montage vidĂ©o, photo, etc.). Quant au stockage, il est assurĂ© part Ă un SSD M.2 NVMe PCIe de 512 Go qui va apporter une dose de rĂ©activitĂ© bienvenue Ă l’ensemble du système.

EsthĂ©tiquement, le Dell G15 est plutĂ´t imposant, avec son système de ventilation pour limiter la surchauffe. Son châssis robuste accueille au passage une bonne connectique : on retrouve un trois ports USB-A 3.2 Gen 1, un port USB-C, un port HDMI, une prise. RJ45 et une prise casque. Quant Ă son autonomie, il ne faudra pas s’attendre Ă jouer plusieurs heures loin d’une prise, mais ce n’est pas Ă©tonnant puisque les composants demandent beaucoup de ressources en jeu.

Afin de comparer le Dell G15 5530 avec d’autres modèles que nous recommandons chez Frandroid, nous vous invitons dès maintenant Ă consulter notre guide des meilleurs PC portables du moment.

