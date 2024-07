En quoi ce TV 4K QLED 55 pouces à moins de 500 € est une belle affaire ?

Et si c'était le moment de changer de téléviseur ? Peut-être avez-vous envie de passer à la 4K, voire au QLED ? Cette offre pourrait bien vous plaire : ce modèle de 55 pouces Hisense (2024) est en promo à 479 euros.

Avoir un budget limité ne nous empêche pas d’acquérir un TV bourré de compatibilités et doté d’une excellente qualité d’image. Il existe des constructeurs proposant des téléviseurs de très bonne facture, qui valent clairement le détour malgré quelques concessions. C’est le cas du modèle 55E78NQ de la marque Hisense qui est dotée d’une dalle QLED 4K de 55 pouces dont le rapport qualité/prix s’améliore grâce à une réduction de 13 %.

Les points forts du TV Hisense 55E78NQ

Une dalle 4K QLED de 55 pouces

Compatible HDR, HDR10+, Dolby Vision IQ, Dolby Atmos

La présence du mode ALLM

Habituellement proposé à 549 euros, le téléviseur Hisense 55E78NQ se négocie à un prix plus doux sur le site Auchan : 479 euros seulement.

Du Qled à prix mini

Le TV QLED Hisense 55E78NQ ne se démarquera peut-être pas avec son design, très classique, mais cela ne veut pas dire que son esthétique est désagréable. On a ici droit à un écran aux bordures fines, ce qui ne fait que renforcer l’immersion. Cet écran repose par ailleurs sur deux pieds en Y inversés dont la taille permet d’installer le TV sur un meuble TV même peu profond, ce qui est plutôt pratique.

Elle marque tout de même davantage de points pour sa technologie QLED et sa définition 4K, qui promettent donc une très bonne qualité d’image. De nombreuses fonctions sont présentes pour tirer le meilleur de la dalle, comme la technologie Quantum HDR qui optimise le rétroéclairage, ou les normes HDR et HDR10+ et HLG ou encore Dolby Vision. Côté son, on peut compter sur du Dolby Atmos pour un son immersif et vaste.

Des concessions côté gaming

Si le TV Hisense se montre efficace pour les films et les séries, il le sera moins pour le gaming. Le téléviseur n’étant pas équipé de ports HDMI 2.1 pour jouer en 4K@120fps, les joueurs qui possèdent une console next-gen devront passer leur chemin. Un mode Jeu est tout de même disponible, de même que l’ALLM (Auto Low Latency Mode), qui réduit la latence en basculant automatiquement vers un mode prévu à cet effet. C’est mieux que rien.

Enfin, pour ce qui est de l’interface, pas d’Android TV ici, mais le système d’exploitation maison de Hisense, Vidaa U. Cet OS donne accès à un grand nombre d’applications phares, comme Netflix, Prime Video ou Dinsey+. Les assistants Alexa et Google Assistant sont de leur côté bien présent pour toutes vos requêtes vocales, sans avoir besoin de manipuler la télécommande.

