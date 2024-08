Samsung NeoQLED TQ55QN88D : -28 % pour ce magnifique téléviseur haut de gamme

Samsung sait marquer les esprits du cĂ´tĂ© des TV avec ses Ă©crans QLED. Le NeoQLED TQ55QN88D est l’un des fleurons de la marque, et aujourd’hui, il perd 28 % de son prix chez Boulanger.

Pour continuer de regarder ces magnifiques Jeux Olympiques, pour ne pas opter pour un tĂ©lĂ©viseur haut de gamme avec une dalle NeoQLED ? Le savoir-faire de Samsung dans ce TQ55QN88D vous permettra de profiter d’une dĂ©finition 4K avec un taux de rafraichissement de 100 Hz, de quoi pouvoir regarder la demi-finale confortablement vos sports prĂ©fĂ©rĂ©s pendant toute la durĂ©e des JO, et en plus ce tĂ©lĂ©viseur perd 28 % de son prix chez Boulanger.

Le NeoQLED TQ55QN88D de Samsung en trois points

Une dalle NeoQLED 4K de 55 pouces (140Â cm)

Un système audio de 40 W RWS Dolby Atmos

Une connectique complète.

Au lieu de 1390 euros, le tĂ©lĂ©viseur Samsung NeoQLED TQ55QN88D est aujourd’hui disponible en promotion Ă 999 euros sur Boulanger.

La technologie Quantum LED

Les dalles QLED de Samsung sont dĂ©veloppĂ©es pour pouvoir contrĂ´ler avec prĂ©cision chaque parcelle de couleurs Ă l’Ă©cran, les dĂ©tails dans les zones sombres seront perçus sans saturer l’ambiance de vos contenus.

Son processeur NQ4 AI Gen 2 est associĂ© Ă de l’intelligence artificielle permettant d’amĂ©liorer l’expĂ©rience visuelle. La puce peut ainsi optimiser tous vos mĂ©dias en 4K grâce Ă une technologie d’upscaling qui promet d’ĂŞtre très efficace.

Le design de cet Ă©cran propose des bordures ultra fines, et une Ă©paisseur de 25 mm permettant Ă cette magnifique dalle de s’incruster partout dans votre maison.

Le système Tizen, l’un des meilleurs du marchĂ©

L’interface Tizen de Samsung est conçue pour ĂŞtre facile d’utilisation mĂŞme pour les non initiĂ©s. Cet OS est simple et organisĂ©, la navigation est agrĂ©ablement fluide, sans latence entre l’appui sur tĂ©lĂ©commande et l’action sur le tĂ©lĂ©viseur. De nombreuses applications sont disponibles dont les cadors de la SVoD : Netflix, Prime, Disney+.

Le Samsung NeoQLED TQ55QN88D intègre aussi une myriade de fonctionnalitĂ©s intelligentes, des commandes vocales basiques, Ă la compatibilitĂ© avec les objets connectĂ©s (IoT). Des applications permettant de profiter des fonctions gaming et tirer un maximum des performances de ce QLED sont aussi disponibles comme l’AI Auto Game Mode qui adaptera la configuration du tĂ©lĂ©viseur pour tous les jeux.

