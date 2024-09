Btwin E Fold 100 : Decathlon enlève 200 € à son vélo électrique pliable pas cher

Le v√©lo √©lectrique pliant Decathlon Btwin E Fold 100 est taill√© pour les trajets courts et occasionnels. Un VAE tout simple qui a surtout l’avantage d’√™tre peu cher par rapport √† la concurrence : actuellement, la marque le propose √† 699 euros au lieu de 899 euros au lancement.

C’est l’an dernier que Decathlon a √©largi sa gamme de v√©los √©lectriques pliables en lan√ßant ses Btwin E Fold 500 et E Fold 100. Si les deux mod√®les appartiennent √† l’entr√©e de gamme, le E Fold 100 est le moins cher des deux, mais aussi le plus simple du catalogue des pliants de la marque. Il est certes moins puissant et pratique que le E Fold 500, ce v√©lo reste facile √† utiliser et suffisamment efficace sur les courts trajets. Surtout, on l’appr√©cie pour son petit prix, qui ne d√©passe actuellement pas les 700 euros.

Les points essentiels du Btwin E Fold 100

Un système de pliage pratique

Une puissance suffisante pour les petits trajets

Un équipement fourni

Lanc√© √† 899 euros, puis r√©duit √† 799 euros, le VAE Decathlon Btwin E Fold 100 est aujourd’hui disponible en promotion √† 699 euros chez Decathlon. Sachez que vous pouvez aussi b√©n√©ficier des aides √† l’achat qui permettront de r√©duire la facture.

Un vélo pratique qui ne prend pas beaucoup de place

La premi√®re force de ce VAE Btwin E Fold 100 est sans conteste sa conception pliable bien pratique au quotidien. Gr√Ęce √† des clips fixant la roue, on peut ainsi le replier sur lui-m√™me et le rend bien plus compact. Une fois pli√©, ce v√©lo √©lectrique mesure seulement 84 cm de long, 73,5 cm de haut et 46 cm de large. Mais attention, contrairement au E Fold 500, la potence ne peut pas √™tre fix√©e ; elle peut alors se balancer un peu une fois le v√©lo pli√©.

Notez aussi que le v√©lo n’est pas vraiment un poids plume puisqu’il p√®se tout de m√™me 20 kg. Une donn√©e √† prendre en compte si vous √™tes amen√©s √† faire fr√©quemment des d√©placements intermodaux. La selle est par ailleurs r√©glable en hauteur, mais pas la potence, qui poss√®de toutefois un cintre haut afin de donner une position de conduite confortable pour les grandes tailles. Concernant ses √©quipements, on peut compter sur un porte-bagage, une b√©quille ajustable, des garde-boue avant et arri√®re ainsi qu’une sonnette.

Une puissance suffisante

Le Btwin E Fold 100 embarque un moteur sans sa roue arri√®re qui est limit√© √† 200 W de puissance, contre 250 W pour le Btwin E Fold 500. Il d√©livre √©galement un couple de 35 Nm, ce qui est assez modeste puisqu‚Äôon pr√©f√®re g√©n√©ralement profiter d‚Äôun couple d‚Äôenviron 50 Nm en ville pour profiter de d√©marrages dynamiques, notamment pour les c√ītes. Sachez que ce VAE sera bien plus adapt√© √† celles et ceux qui font de courts trajets occasionnels. Surtout que le v√©lo est dot√© d’une vitesse unique. Les fortes mont√©es peuvent donc √™tre plus difficiles, mais les chemins plats restent bien plus praticables.

Le Btwin E Fold 100 int√®gre aussi des roues de 20 pouces, qui b√©n√©ficient d’ailleurs d’une technologie offrant plus de r√©sistance et d’adh√©rence, ainsi que des freins √† patins V-brake. C√īt√© endurance, la batterie d’une capacit√© de 252 Wh promet 35 km d‚Äôautonomie en th√©orie. Une batterie qui est d’ailleurs amovible et rechargeable en environ 3 h 30 selon notre estimation (ou 2 h pour un 30 √† 80 %).

