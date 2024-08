Lidl brade une imprimante à étiquette Bluetooth à 16 € seulement, c’est l’accessoire indispensable de la rentrée scolaire

La rentrée scolaire arrive à grands pas, et le moment tant redouté des parents aussi, outre les courses pour les fournitures scolaires, l’étiquetage des cahiers sera une plaie de plus après les vacances. Avec cette imprimante à étiquette Silvercrest, fini la corvée et en plus, elle est aujourd’hui en promotion de 21,99 euros à 16,49 euros chez Lidl.

L’heure de la rentrée va sonner dans quelques semaines, les taches redondantes comme les fournitures, le choix des cartables, de la trousse, de protection des cahiers est sur le point d’arrivée dans votre foyer. Pour de nombreuses corvées, il n’y aura pas le choix, mais concernant l’étiquetage des manuels de vos bambins, nous pouvons vous proposer une imprimante à étiquettes pour aller très vite, autre point intéressant aujourd’hui c’est son prix qui passe en dessous de la barre des 20 euros.

Les points intéressants de cette imprimante à étiquettes

Une impression sans encre

Compatible iOS et Android

Compatible avec les rouleaux d’impression standard

Au lieu de 21,99 euros, l’imprimante à étiquettes Silvercrest est aujourd’hui disponible en promotion à 16,49 euros sur Lidl.

Une machine portable et économique

L’imprimante à étiquettes Silvercrest est un dispositif d’impression portable permettant de créer et d’imprimer des étiquettes à tout instant avec sa connexion Bluetooth. De petite taille 29 x 9 x 6 cm, cette imprimante sera un bon compagnon pour organiser sont chez soi.

C’est une imprimante écologique puisqu’il n’y a pas besoin de changer d’encre, vu que le dispositif imprime grâce à une technologue d’impression thermique. L’application Pocket Printer (compatible Android et iOS) se veut intuitive avec une interface simple et minimaliste, vous pouvez choisir des templates (modèles) déjà tout prêts ou les modifier directement via l’application et les sauvegarder. L’application possède un éditeur de note afin de créer des étiquettes rapides et personnalisées.

Une imprimante pour organiser sa rentrée

Cette imprimante à étiquette est idéale pour l’organisation, vous pouvez créer des étiquettes personnalisées pour les cahiers, cartables, stylos et autres objets que vos enfants embarqueront à l’école. Permettant de plus facilement de les identifier, évitant ainsi les pertes ou les échanges involontaires. Cela peut aussi fonctionner dans la maison, étiqueter les boites de rangement, les bacs de jouets, vos documents importants, etc. Les limites de l’utilisation sont votre imagination.

La petite imprimante est livrée avec un rouleau permettant de concevoir 205 étiquettes (qui sont par la suite aisément accessibles dans les commerces), la taille d’une étiquette est de 14 x 30 mm. Très légère, l’imprimante de Silvercrest pèse 750 g et se recharge via une alimentation de 5V/1A pour charger sa batterie de 1200 mAh.

