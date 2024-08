L’Asus Zenbook 14 avec écrcan OLED et Intel Core Ultra 5 a déjà droit à une réduction de prix de 15 %

L’Asus Zenbook 14 OLED boosté à l’Intel Core Ultra 5 ne manque pas de points positifs et promet de belles performances ainsi qu’une excellente autonomie. Actuellement, il est moins cher qu’en temps normal : Darty le propose en effet à 849,99 euros au lieu de 999,99 euros.

Asus est l’une des premières marques à avoir intégré les nouveaux processeurs Intel Core Ultra dans ses machines afin de booster leurs performances. L’un des modèles que nous avons testés, l’Asus Zenbook 14 OLED, nous a d’ailleurs tellement plu que nous l’avons noté 9/10. Autonomie surboostée, écran sublime, design agréable, puce puissante… Les atouts sont nombreux. Et pour couronner le tout, son prix bénéficie actuellement d’une réduction de 15 %.

Les points forts de l’Asus Zenbook 14 OLED

Une dalle OLED de 14 pouces

Une puce Intel Core Ultra 5 + 16 Go de RAM + un SSD de 512 Go

Une autonomie améliorée

Initialement affiché à 999,99 euros, l’Asus Zenbook 14 OLED est désormais proposé à 849,99 euros chez Darty.

Un design toujours aussi agréable

L’Asus Zenbook 14 OLED sous Intel Core Ultra conserve le même design que les modèles précédents, et ce n’est pas une mauvaise nouvelle, tant ses lignes fines et discrètes et son coloris bleu nuit sont toujours aussi appréciables. Cet ultrabook marque également des points grâce à son poids plume de 1,2 kg et son épaisseur de 14,9 mm. Autant dire qu’on peut le transporter très facilement en déplacement et qu’il conviendra tout à fait aux travailleurs nomades et aux étudiants.

Sur ce châssis, on trouve par ailleurs le pavé tactile intégrant une nouvelle fois le pavé numérique, toujours aussi pratique. Côté connectique, on a droit à un port USB-A 3.2, un port HDMI 2.1, un combo jack et deux ports USB-C Thunderbolt 4. Un ensemble plutôt fourni pour un ultrabook, en somme. Côté écran, qui est évidemment l’un de ses grands atouts, l’Asus Zenbook 14 OLED embarque une dalle… OLED de 14 pouces avec une définition de 1920 x 1200 pixels ; un écran qui promet donc contrastes infinis, noirs profonds et netteté à tout moment. Le taux de rafraîchissement maximal s’établit de son côté à 120 Hz, soit l’assurance d’une fluidité exemplaire. Et côté couleurs, nous avons bien retrouvé lors de notre test les couvertures en volume de 169,7% de l’espace sRGB et 120,2% de l’espace DCI-P3 promises par le constructeur.

L’Intel Core Ultra 5 avec une dose d’IA

L’Asus Zenbook 14 OLED s’appuie sur la dernière génération de processeurs Intel avec une nouvelle architecture hybride Meteor Lake qui confère davantage de puissance, notamment sur la partie graphique. Ce modèle renferme plus précisément une puce Intel Core Ultra 5 125H (boost jusqu’à 4,5 GHz) couplée à 16 Go de RAM LPDDR5X pour gérer efficacement le multitâche. La plus grande distinction de cette nouvelle plateforme est qu’elle intègre désormais un NPU, un processeur dédié exclusivement aux calculs de l’intelligence artificielle. Malheureusement, l’IA sur PC n’a pas encore trouvé sa killer app et sa présence n’a pour l’instant pas un énorme intérêt pour le grand public. En revanche, le GPU est à la hauteur des Ryzen U et permet de lancer des jeux avec de bons graphismes.

Enfin, grâce à cet Intel Core Ultra, l’Asus Zenbook 14 OLED est capable de proposer pas moins de 15 heures d’autonomie dans une situation classique sans réglages trop spécifiques. Il s’agit tout simplement du plus grand intérêt de la nouvelle ère d’Intel. Vous pourrez donc tout à fait tenir une journée de travail, et bien plus, sur une seule charge. Et côté recharge, justement, celle-ci se fait par le biais d’un simple bloc d’alimentation de 65W en USB-C. Le laptop est aussi compatible avec la technologie Power Delivery.

