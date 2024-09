Superbe affaire côté écran PC gaming avec ce moniteur 27 pouces QHD, 200 Hz et 1 ms de chez LG

Joueur professionnel ou occasionnel, il ne faut jamais négliger les qualités de son écran, car il peut faire toute la différence, notamment lors des parties de jeux compétitifs. Le LG UltraGear 27GS75Q-B répond aux exigences des gamers, et profite d’une belle remise chez Boulanger.

LG UltraGear 27GS75Q-B // Source : Site officiel

Pour profiter de la meilleure expérience gaming possible, il faut compter non pas seulement sur les composants, mais aussi sur l’écran. Un taux de rafraîchissement élevé et un temps de réponse très bas sont particulièrement appréciés. C’est ce que propose le LG UltraGear 27GS75Q-B, un moniteur de 27 pouces qui va plaire aux gamers et aux gameuses, aussi pour son prix qui est en baisse de près de 30 %.

Un bon moniteur pour jouer grâce à …

Une dalle IPS 27 pouces en définition QHD

Un taux de rafraîchissement à 200 Hz et un temps de réponse 1ms

La compatibilité avec les technologies AMD FreeSync et Nvidia G-Sync

Au départ à 299,99 euros, l’écran PC LG UltraGear 27GS75Q-B se négocie aujourd’hui moins cher sur le site Boulanger : 219,99 euros seulement.

Un écran qui coche les bonnes cases

LG mise sur un châssis au design sobre pour son UltraGear 27GS75Q-B. Son écran de 27 pouces est réglable en hauteur, en inclinaison, peut tourner de droite à gauche ou encore passer du mode paysage au mode portrait.

Il se paye le luxe d’une définition en QHD (2 560 x 1 440 pixels), ce qui est très appréciable. De plus, sa dalle IPS-LCD est très prisée des gamers puisqu’elle confère des angles de vision ouverts et une restitution fidèle des couleurs. L’image profite de plusieurs traitements comme l’anti-scintillement, un réducteur de lumière bleue pour limiter la fatigue oculaire et une amélioration de la visibilité dans les zones sombres.

La fluidité avant tout !

Comme tout bon écran gamer qui se respecte, le moniteur de LG dispose d’un taux de rafraîchissement élevé, et en effet, il pointe jusqu’à 200 Hz, ce qui est dans la fourchette haute et permet de profiter d’une fluidité exemplaire. Le genre de fluidité qu’on apprécie particulièrement lors de parties de FPS endiablées ou de compétitions multijoueurs. Il possède aussi un temps de réponse à seulement 1 ms.

De plus, cet écran est compatible avec AMD FreeSync Premium qui permet de synchroniser la fréquence d’affichage de l’écran avec la puissance graphique du PC et prévenir ainsi tous phénomènes de déchirure, de saccade ou de flou. Car il n’y a rien de plus désagréable qu’une image hors des clous qui peut nous faire manquer de précieuses secondes lorsque les actions s’enchaînent. Pour réduire les effets de flou, il y a aussi la compatibilité avec Nvidia G-Sync.

Enfin, le UltraGear 27GS75Q-B laisse découvrir à l’arrière un DisplayPort 1.2, deux ports HDMI 2.0 et une sortie de casque audio.

