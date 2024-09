Un smartphone avec écran Oled 120 Hz et charge 67 W pour seulement 179 € ? Oui, c’est possible !

Pour changer de smartphone avec un budget de moins de 200 euros, le Realme 12 est un bon candidat. Il possède une belle fiche technique avec un bon rapport qualité-prix. D’ailleurs en ce moment, il passe de 249 euros à 179 euros seulement sur Amazon.

Realme 12 // Source : site officiel

Depuis son retour en France, Realme a déployé de nouveaux smartphones entrée de gamme, qui ont retenu notre attention. C’est le cas du Realme 12, un téléphone qui réussit à proposer des caractéristiques de modèle plus haut de gamme, avec un prix bien contenu. Pensé pour les petits budgets, aujourd’hui, il devient encore plus intéressant après 70 euros de remise.

Le Realme 12 est un bon smartphone à conseiller

Pour son grand écran Amoled FHD+ à 120 Hz

Pour son efficacité avec sa puce Snapdragon 685

Pour sa charge rapide de 67 W

Le Realme 12 est vendu au prix de 249 euros, mais en ce moment, il est possible de faire quelques économies grâce à cette offre Amazon : 179,99 euros seulement.

Une belle qualité de fabrication pour un entrée de gamme

Le Realme 12 soigne son design, et propose des tranches plates, similaires à celles des derniers iPhone, qui rendent la prise en main plus agréable. Sa finesse (7,5 mm d’épaisseur) ne l’empêche pas de proposer un écran grand format : on a là une dalle de 6,67 pouces qui est Amoled avec une définition de 1080 × 2400 pixels, et un taux de rafraichissement à 120 Hz. Il coche toutes les cases d’un bon écran.

Au dos, le téléphone laisse découvrir un grand module photo, qui compte uniquement deux capteurs : le principal de 50 mégapixels, et un capteur Mono de 2 mégapixels. La caméra selfie quant à elle propose du 16 mégapixels.

Un appareil équilibré qui mise tout sur l’autonomie

Pour faire tourner son entrée de gamme, Realme choisit la puce Snapdragon 685 associée à 8 Go de mémoire vive. ec une telle configuration, le smartphone n’est évidemment pas taillé pour le gaming, mais il se montrera relativement fluide au quotidien au moment d’exécuter des tâches simples (navigation web, réseaux sociaux…). Côté logiciel, Realme UI 5 avec Android 14 fait parfaitement le job, avec son lot de personnalisation.

Pour finir sur la partie autonomie, le constructeur ne déçoit pas et ajoute une batterie avec un accumulateur qui s’élève à 5 000 mAh. Vous vous sentirez rassurés, mais pour les plus actifs, vous serez ravie d’apprendre qu’il est compatible avec la charge rapide 67 W. Celle-ci permet de passer de 1 % à 50 % de batterie en 19 minutes d’après la marque. Un bon point pour éviter de tomber en rade de batterie à la fin de la journée.

Si vous souhaitez comparer le Realme 12 avec les autres références sur le même segment tarifaire, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones à moins de 200 euros.

