En promo, ce moniteur gaming incurvé (27″, 180 Hz et 1 ms) n’est qu’à 128 €

Réactif, fluide et immersif, l’écran PC gamer Gigabyte GS27FC coche un grand nombre de cases. La bonne nouvelle, c’est que les joueuses et joueurs exigeants peuvent en ce moment le trouver à un bon prix, soit 128 euros au lieu de 189 euros chez PC Componentes.

Avec sa dalle incurvée (1500R), son taux de rafraîchissement élevé et son faible taux de réponse, le moniteur gaming Gigabyte GS27FC est une bonne solution pour qui recherche un modèle capable d’offrir une belle fluidité et une bonne réactivité à tout moment, en plus de garantir une expérience bien immersive. Une référence qui mérite qu’on s’y attarde, surtout quand elle est proposée à moins de 130 euros, ce qui est un très bon prix pour une telle configuration.

Les points essentiels du moniteur Gigabyte GS27FC

Un écran ergonomique

Une dalle VA incurvée de 27 pouces

Un taux de rafraîchissement de 180 Hz + un taux de réponse de 1 ms

Au lieu de 189 euros, l’écran PC gamer Gigabyte GS27FC est aujourd’hui disponible en promotion à 128 euros chez PC Componentes.

Des parties bien immersives…

L’immersion est un critère assez important pour les joueuses et joueurs les plus assidus qui souhaitent pouvoir se plonger correctement dans chacune de leurs parties afin de rester bien concentrés. Le moniteur gaming Gigabyte GS27FC pourrait donc tout à fait leur convenir grâce à sa dalle possédant une courbure de 1500R, qui renforce la perception de la profondeur et permet donc de rendre chaque scène plus réaliste. Les amateurs de jeux de simulation devraient apprécier. Et pour couronner le tout, l’écran est encadré de bordures fines sur trois côtés, ce qui ne fait que renforcer l’immersion.

L’écran Gigabyte GS27FC présente par ailleurs une diagonale plus que confortable de 27 pouces, ainsi qu’une définition Full HD (1 920 x 1 080 pixels). Sur une dalle de cette taille, on aurait tout de même aimé avoir au moins du QHD, afin de profiter d’images plus détaillées. On se console avec la technologie d’affichage VA, qui promet des couleurs vives, de larges angles de vision (178°) et un excellent rapport de contraste. Côté ergonomie, le Gigabyte GS27FC ne déçoit pas puisqu’il est possible de régler son angle d’inclinaison (-5° à 20°). Il peut donc s’adapter au plus grand nombre.

… Et sans flou de mouvement

Cet écran PC gamer propose également un taux de rafraîchissement de 180 Hz, qui promet un affichage très fluide lors de chaque combo. Autant dire que les flous de mouvement ne seront plus qu’un mauvais souvenir, tandis que les lags seront efficacement éliminés, bien plus que sur les écrans dont le taux n’excède pas les 144 Hz. Ajoutons à cela un taux de réponse de 1 ms, grâce auquel les retards ou ralentissements à l’image seront grandement minimisés, ce qui sera bien utile lors de parties où la réactivité est primordiale, comme sur les FPS.

Ce Gigabyte GS27FC dispose également de plusieurs fonctionnalités destinées à optimiser l’expérience, comme le Black Equalizer, qui augmente l’exposition des endroits sombres et rend ainsi plus visibles les ennemis, ou encore le Crosshair, qui fixe le point de la cible au centre de l’écran pour gagner en précision, et le Aim Stabilizer, qui permet d’éviter tout phénomène de flou au moment de viser. Ce modèle est aussi compatible avec l’AMD FreeSync Premium, qui se charge de résoudre les problèmes de tearing ou déchirure d’écran en synchronisant la fréquence de rafraîchissement de l’écran avec celle des images délivrées par la carte graphique. Enfin, pour ce qui est de sa connectique, on a droit à deux ports HDMI 2.0, un DisplayPort 1.4 et à une sortie casque audio.

