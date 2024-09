Ce purificateur d’air Amazon à -40 % va donner un nouveau souffle à votre intérieur

Si vous souhaitez profiter d’un air plus sain et propre dans votre domicile, opter pour un bon purificateur d’air sera la meilleure solution. Celui d’Amazon fait partie des moins chers sur le marché, et actuellement, on le trouve même en promotion sur la plateforme : il est en ce moment affiché à 83,89 euros au lieu de 135,95 euros.

Pollens, fumée de cigarette, poils d’animaux, allergènes, moisissures, émanations de produits ménagers… L’air dans nos domiciles est souvent saturé de divers polluants, ce qui peut être très dérangeant au quotidien, surtout pour les personnes souffrant d’allergies. Il est donc fortement recommandé de s’offrir un purificateur d’air, qui va venir rendre notre air plus sain. La plupart des bonnes références sont assez onéreuses, mais certaines proposent un bon rapport qualité/prix, à l’image du modèle Amazon Basics, que l’on trouve d’ailleurs en promotion à -40 %.

Les points forts du purificateur d’air Amazon Basics

Un modèle qui couvre une large surface

Capture 99,97 % des allergènes

Un capteur de la qualité de l’air intégré

Initialement proposé à 135,95 euros, le purificateur d’air Amazon Basics est aujourd’hui disponible en promotion à 83,89 euros sur Amazon.

Des pièces de taille moyenne couvertes

Le purificateur d’air conçu par Amazon est un gros bloc rectangulaire assez peu discret, et pas franchement élégant, qu’on se le dise. Au moins, son coloris blanc l’aide à se fondre dans à peu près toutes les décorations d’intérieur. On l’apprécie beaucoup plus pour la surface qu’il est capable de couvrir : selon la marque, il peut en effet purifier l’air d’une pièce mesurant jusqu’à 48 m². C’est donc parfait pour une chambre, une salle à manger ou un salon.

Et si vous l’installez dans une chambre, vous pourrez l’allumer la nuit, puisque son niveau sonore de 30 dB lui permet de ne pas trop se faire remarquer, promet Amazon. Cependant, si vous êtes particulièrement sensible au bruit, vous pourriez être un peu dérangé.

Un système de filtres bien conçu

Dans les entrailles du purificateur d’air Amazon, on retrouve un système de filtration HEPA qui comporte un filtre au charbon actif, un filtre HEPA et un filtre plus fin. Ainsi, grâce à ce système bien rodé en trois étapes, le purificateur d’air est capable de capturer de nombreux polluants et autres substances volatiles qui peuvent être nocives pour la santé. Allergènes, squames, fumée, moisissures, mauvaises odeurs… L’appareil n’en fera qu’une bouchée. Selon la marque, il peut éliminer 99,97 % des particules jusqu’à 0,3 micron qui flotteraient chez vous.

De plus, le purificateur d’air est aussi apte à mesurer la qualité de l’air chez vous en temps réel, afin de vous fournir des informations précieuses. Il peut même s’ajuster automatiquement ensuite. Enfin, retenez qu’il faut changer le filtre de l’appareil tous les 6 à 8 mois. Mais rassurez-vous, le purificateur peut afficher un rappel de remplacement du filtre quand il est temps de le changer.

Si vous souhaitez découvrir d'autres références que nous recommandons, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs purificateurs d'air du moment.

