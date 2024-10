Pour mieux respirer à la maison, cet humidificateur Xiaomi à 30 € en promo est vraiment excellent

Alors oui, ce n’est plus l’Ă©tĂ©, et donc ce n’est plus un produit de saison, mais l’humidificateur d’air Xiaomi Humidifier 2 Lite est en ce moment en promotion Ă moins de 30 euros sur le site de la marque.

Un humidificateur d’air comme le Xiaomi Humidifier 2 Lite permet de mieux respirer dans la pièce oĂą il est posĂ©. Certes, l’Ă©tĂ©, il a l’avantage de rafraichir l’air, mais l’hiver, ça peut aussi vous servir pour Ă©viter les problèmes respiratoires et baisser le taux d’Ă©lectricitĂ© statique dans l’air. Il ne faut pas le voir comme un appareil de commoditĂ© comme un ventilateur ou un climatiseur, mais plus comme un produit pour amĂ©liorer votre qualitĂ© de vie. Et avec 20 euros de rĂ©duction sur le site officiel, c’est une vraie bonne affaire.

Ce qu’il faut savoir sur le Xiaomi Humidifier 2 Lite

CapacitĂ© de 4 litres pour 30h d’humidification

Peut humidifier Ă 300 ml/h

Sortie de la brume à 360° et remplissage facile

Alors qu’il coĂ»te d’habitude 49,99 euros, le Xiaomi Humidifier 2 Lite est affichĂ© Ă 29,99 euros sur le site de Xiaomi. Si vous ĂŞtes nouveau client, vous avez mĂŞme un coupon de 5 euros Ă cocher pour l’avoir Ă 24,99 euros.

Pour dormir à la fraîche et mieux respirer

Le Xiaomi Humidifier 2 Lite est un petit appareil qui se branche sur le secteur. Il mesure 190 x 202 x 315 mm pour environ 1,4 kg, donc vous pouvez le poser sur une petite table de chevet ou un meuble dans la pièce oĂą vous souhaitez l’utiliser. Son utilisation est très simple : vous le remplissez en versant de l’eau sur le haut de l’appareil. Il peut en contenir 4 litres maximum, ce qui correspond Ă approximativement 30h d’humidification.

Ensuite, vous n’avez qu’Ă tourner le bouton de OFF vers ON et laisser faire l’appareil. Il va diffuser l’eau dans la pièce sous forme de brume, Ă 360°. Vous pouvez faire tourner la sortie de brume pour orienter celle-ci pour mieux en profiter. En plus vous pouvez mĂŞme l’utiliser la nuit, il ne fait pas plus de bruit que 40 dB(A), soit l’Ă©quivalent d’une pièce calme.

Une technologie antibactĂ©rienne Ă base d’ion d’argent

Non seulement l’eau diffusĂ©e vous rafraĂ®chit, hydrate votre peau, dĂ©gage les voies respiratoires et vous fait du bien, mais en plus, elle est traitĂ©e pour ĂŞtre antibactĂ©rienne. Pour ça, il utilise une technologie Ă base d’ion d’argent efficace Ă 99,9%. Comme ça, vous prenez soin de votre santĂ© en plus.

Sur le devant de l’appareil, vous avez une jauge d’eau qui vous indique son niveau. Un petit point rouge qui descend au fur et Ă mesure que ça humidifie. Si jamais vous l’oubliez et qu’il n’y a plus d’eau, l’appareil s’arrĂŞte automatiquement pour prĂ©server son fonctionnement.

