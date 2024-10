Ce chargeur rapide 100 W avec 4 ports USB-C s’affiche en promo à moins de 40 €

Ne vous encombrez plus avec whatmille chargeurs dans votre sac ou sur vos prises : avec le UGREEN Nexode 100 W, vous pouvez charger jusqu’Ă 4 appareils simultanĂ©ment et il est Ă moins de 40 euros en ce moment, au lieu de 60 euros habituellement.

UGREEN Nexode 100W // Source : UGREEN

Le UGREEN Nexode 100W est un chargeur filaire qui peut prendre la place de 4 chargeurs classiques. Avec, vous pouvez tout recharger : smartphone, tablette, PC, Ă©couteurs… Vous pouvez mĂŞme l’utiliser comme alimentation filaire pour vos appareils.

Les points forts du UGREEN Nexode 100W

Puissance de charge maximale de 100 W

Peut charger jusqu’Ă 4 appareils simultanĂ©ment

Facilite votre cable management

Le UGREEN Nexode 100 W est un produit qui coûte 59,99 euros. En ce moment chez Amazon, il est affiché à 41,99 euros et vous avez même une petite case coupon à cocher pour le faire passer à 39,89 euros.

Un chargeur unique pour en remplacer quatre

Entre le smartphone, les Ă©couteurs, la tablette, la montre connectĂ©e et que sais-je encore : on a tout le temps quelque chose Ă recharger. On multiplie les prises, les rallonges, et donc les enchevĂŞtrements de câble. Alors si vous en avez marre qu’une crĂ©ature nocturne fasse des nĹ“uds avec vos fils, vous pouvez opter pour le UGREEN Nexode 100 W, une prise avec quatre ports USB-C qui permet de recharger jusqu’Ă quatre appareils en mĂŞme temps.

L’avantage, c’est qu’elle ne prend qu’un support dans votre mur, ce qui libère de la place pour brancher autre chose. Il faudra par contre vous Ă©quiper en câbles USB-C d’un cĂ´tĂ© et avec la prise dont vous avez besoin de l’autre pour s’adapter Ă vos appareils Ă brancher. Mais c’est un Ă©norme gain de temps et de place qui est permis ici, sans compter la vitesse de charge qui rapide comme l’Ă©clair.

Une puissance de 100W qui se divise par 4

Le UGREEN Nexode 100W est un appareil protĂ©gĂ© : contre les surtensions, la surchauffe, les surintensitĂ©s et les courts-circuits. Donc les appareils branchĂ©s dessus ne risquent d’ĂŞtre abĂ®mĂ©s si jamais il y a un problème Ă©lectrique pendant qu’ils sont branchĂ©s.

Vous pouvez donc brancher quatre appareils simultanĂ©ment. Si vous rechargez un seul appareil, vous bĂ©nĂ©ficiez de la puissance maximale de 100W et ça, peu importe lequel des ports vous choisissez. Si vous en chargez deux en mĂŞme temps, vous aurez une puissance de 65W et 30W. Sauf si vous utilisez les ports 3 et 4 ou vous n’aurez que 7,5W chacun.

Idem avec trois appareils : si vous utilisez les ports 1, 2 et 3 ou 4 vous aurez 45, 30 et 20 W. Par contre si vous utilisez 1 ou 2 avec 3 et 4, vous aurez 65W et 2 x 7,5 W. Enfin, si les 4 ports sont pris, vous aurez 45 W, 30 W et 15 W répartis entre les deux derniers.

