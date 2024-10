Vous allez à la Paris Games Week ? Économisez sur votre entrée avec ce bon plan

GG Fnac ! Pour les 70 ans de l’enseigne française, de nombreuses ventes flash ont lieu sur le site, même sur certaines manifestations comme la Paris Games Week avec des billets disponibles à 15,40 euros seulement, au lieu de 22 euros.

Paris Games Week 2024 // Source : PGW

Du 23 au 27 octobre 2024 à Paris Expo Porte de Versailles se tient la Paris Games Week, un salon dédié aux jeux vidéo et à la pop culture en général, avec un programme riche, des intervenants, du cosplay, de l’esport, des exclusivités à découvrir… Fnac propose en plus une belle petite réduction de 30 % sur le billet d’entrée normal.

Pourquoi aller à la Paris Games Week

Vous allez pouvoir jouer à des nouveautés et des titres par encore sortis

Assistez à de nombreux évènements eSport, comme la finale de la Coupe des Étoiles

Découvrez le talent des cosplayers et cosplayeuses issus de tous les univers

Attention, jusqu’au 6 octobre 2024 seulement, vous pouvez commander sur Fnac votre billet d’entrée à la Paris Games Week pour 15,40 euros au lieu de 22 euros. C’est une entrée libre pour n’importe quel jour, sachant que le salon est ouvert de 9h à 19h.

La Paris Games Week, le rendez-vous ultime des gamers en France

Depuis 2010, tous les ans, vers la Toussaint, le Paris Expo Porte de Versailles accueille la Paris Games Week et tous ses visiteurs pendant cinq jours. Cette année, en 2024, il aura lieu du 23 au 27 octobre (inclus), tous les jours de 9h à 19h. Tokyo a son TGS, Cologne a sa Gamescom, Los Angeles avait l’E3 (petit ange parti trop tard) et Paris a sa PGW.

Vous allez déambuler dans les allées où vous allez croiser Link, Deadpool, Batman ou encore Guts qui se prendront au jeu de la photo avec vous. Tandis que sur un autre stand vous pourrez essayer sur une borne un titre récent qui vous fait de l’œil. Ou, mieux, découvrir des titres qui ne sont pas encore sortis à travers des démos jouables, des visuels exclusifs ou parfois des annonces faites en direct sur le salon.

Découvrez des jeux vidéo en exclusivité

Le salon du PGW est divisé en plusieurs pavillons, avec la scène esport et son village dédié, le village Cosplay où il y aura des concours de costume et de nombreuses activités prévues. Il y a même un espace PGW Junior où les plus jeunes pourront participer à de nombreuses animations tout au long des 5 jours.

Nintendo, PlayStation et Xbox ont en plus tous les trois confirmés leur présence à la PGW. Parmi les éditeurs qui seront présents, vous avez PLAION (anciennement Koch Media) qui sera là avec Kingdom Come : Deliverance II, Farming Simulator 25, Sonic X Shadow Generations ou encore Like a Dragon : Pirate Yakuza in Hawaii.

Capcom promet aussi d’être là avec notamment Monster Hunter Wilds et son producteur Ryozo Tsujimoto, des tournois de Street Fighter bien sûr, mais aussi Dead Rising Deluxe Remaster, MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection: Arcade Classics, Kunitsu-Gami: Path of the Goddess ou encore Ace Attoney Investigations Collection, pour ne citer qu’eux.

Ce n’est qu’un aperçu de tout ce qu’il y aura sur place, le mieux c’est de prendre votre place pour profiter de l’ambiance sur place.

