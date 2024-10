Motorola Edge 50 : un smartphone trop cher au lancement, mais maintenant à -50 % dans ce pack chez la Fnac et Darty

Le Motorola Edge 50 est un smartphone qui ressemble fortement au Motorola Edge 50 Neo… sauf qu’il est bien plus cher. Un prix Ă©levĂ© qui n’est pas vraiment justifiĂ©. Il vaut donc bien plus le coup quand il est en promotion, comme actuellement : la Fnac et Darty le proposent en ce moment dans un pack Ă 381 euros avec des Ă©couteurs offerts, au lieu de 761 euros le tout.

Motorola Edge 50 // Source : ElR – Frandroid

LancĂ© en aoĂ»t dernier aux cĂ´tĂ©s du Motorola Edge 50 Neo, le Motorola Edge 50 nous laisse un peu… perplexes. Ce dernier possède une fiche technique très proche de celle du premier, pourtant, son prix de base, fixĂ© Ă 599 euros, est bien plus Ă©levĂ© que celui de son frère, proposĂ© Ă 499 euros. Nous avons estimĂ© que l’Edge 50 n’Ă©tait pas plus intĂ©ressant que l’Edge 50 Neo, ce qui rend cette diffĂ©rence de prix assez difficile Ă avaler. Cependant, l’Edge 50, dont la configuration est tout de mĂŞme très bonne, devient bien plus digne d’intĂ©rĂŞt quand son prix passe sous les 400 euros.

Les points essentiels du Motorola Edge 50

Une dalle incurvée de 6,7 pouces rafraîchie à 120 Hz

Un Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition

Trois ans de mises Ă jour

LancĂ© Ă 599 euros seul, le Motorola Edge 50 est aujourd’hui disponible en promotion Ă 381 euros Ă la Fnac et chez Darty, avec en prime des Ă©couteurs sans fil MotoBuds Plus offerts (d’une valeur de 149,99 euros. Le pack vaut 761 euros, prix si vous achetiez ces deux produits sĂ©parĂ©ment.

Un design reconnaissable

Le Motorola Edge 50 adopte quasiment le mĂŞme design que son frère, le Edge 50 Neo : par exemple, au dos, on retrouve la mĂŞme vague emblĂ©matique des Edge 50 qui vient englober naturellement les objectifs photo arrière. Quelques petites diffĂ©rences existent tout de mĂŞme, comme le fait que l’Edge 50 arbore une dalle incurvĂ©e, et non plate comme sur l’Edge 50 Neo.

Son Ă©cran est aussi plus grand et mesure 6,7 pouces, contre 6,4 pouces pour le modèle Neo. Il profite Ă©galement d’une protection Gorilla Glass 5, histoire d’ĂŞtre efficacement protĂ©gĂ© contre les rayures et les chocs. Tout comme le Neo, l’Edge 50 intègre une dalle pOLED, soit l’assurance d’une excellente qualitĂ© d’image, et nous fait aussi bĂ©nĂ©ficier d’un taux de rafraĂ®chissement de 120 Hz qui garantit une belle fluiditĂ©. Attention, contrairement au Neo, le taux de rafraĂ®chissement n’est pas adaptatif. CĂ´tĂ© luminositĂ© maximale, malheureusement, le Neo fait mieux que l’Edge 50, dont la dalle ne peut excĂ©der les 1 600 nits, contre 3 000 nits pour le Neo.

Un smartphone musclé

Dans les entrailles du Motorola Edge 50, on trouve un Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition, qui est bien plus musclĂ© que le Mediatek Dimension 7300 du Neo. Il s’agit lĂ d’une version surcadencĂ©e Ă 2,5 GHz, contre 2,4 GHz pour le modèle standard. Au quotidien, ce SoC devrait dĂ©montrer une grande fiabilitĂ©, y compris en jeu, mĂŞme si les paramètres graphiques ne devront pas ĂŞtre poussĂ©s Ă leur maximum. Le Motorola Edge 50 tourne par ailleurs sous Android 14, et ne propose que trois ans de mises Ă jour dont deux pour les versions d’Android. Une gageure face aux cinq ans du Neo…

Côté photo, on a droit à la même configuration que sur le Neo : un grand-angle de 50 Mpx stabilisé, un ultra grand-angle de 13 Mpx avec macro et un téléobjectif x3 de 10 Mpx stabilisé, avec également un capteur selfie de 32 Mpx. Une belle polyvalence, donc. Enfin, côté autonomie, le Motorola Edge 50 renferme une batterie de 5 000 mAh compatible avec une recharge à 68 W en filaire, le chargeur étant inclus. De quoi regagner des points de batterie rapidement. Sans fil, c’est du 15 W.

