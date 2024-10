SFR a trouvé le bon moyen de s’offrir le nouveau Meta Quest 3s pour pas cher

Cette offre SFR vous permet d’obtenir un casque de réalité mixte, le Meta Quest 3s, et un abonnement fibre chez l’opérateur, le tout avec un prix attractif étalé sur deux ans. On vous donne tous les détails de l’offre dans cet article.

Si autrefois SFR proposait une offre spĂ©ciale permettant d’acquĂ©rir une PlayStation 5 en plus d’un abonnement Box fibre de l’opĂ©rateur, c’est un autre produit qui est concernĂ© cette fois : le Meta Quest 3s. Cela peut ĂŞtre une bonne occasion pour acquĂ©rir le nouveau casque de rĂ©alitĂ© mixte de Mark Zuckerberg. IntĂ©ressĂ© ? SFR propose le bon deal pour s’Ă©quiper pas cher.

Que propose l’offre SFR ?

Une box de dernière génération offrant des débits pouvant aller jusqu’à 8 Gb/s en téléchargement

Un bouquet TV de plus de 200 chaînes et la compatibilité avec les services de VOD les plus populaires : Netflix, Prime Video, Disney+, etc.

L’apport du Wi-Fi 6 offrant une très faible latence sans-fil

Au lieu de 329,99 euros, le casque Meta Quest 3s est disponible Ă 19 euros + 3 euros par mois durant 24 mois (donc 91 euros au total) si vous prenez l’offre SFR Fibre Premium Ă 54,99 euros par mois, avec deux ans d’engagement. Les montants diffèrent selon l’offre choisie.

SFR propose Ă©galement une offre incluant le Meta Quest 3 Ă partir de 49 euros + 8 euros par mois pendant 24 mois (donc 241 euros au total), toujours en souscrivant Ă la Box Fibre Premium Ă 54,99 euros par mois. Encore une fois, les montants diffèrent selon l’offre choisie.

Pourquoi choisir la box fibre de SFR ?

En choisissant la Box SFR Premium, vous profiterez de la connexion ultime pour jouer Ă vos parties multijoueurs de manière fluide et stable. En plus d’une vitesse de 8 Gb/s en dĂ©bit descendant et de 1 Gb/s en dĂ©bit montant, soit parmi les meilleures performances que l’on peut obtenir.

Ses dĂ©bits permettent aussi de profiter du streaming vidĂ©o en qualitĂ© maximum depuis les plateformes de SVoD les plus connues. D’ailleurs, les abonnements Ă Netflix, Disney+ ou Prime Video sont offerts pendant 9 mois, avant d’être proposĂ©s aux tarifs de base. L’offre comprend un dĂ©codeur TV avec 200 chaĂ®nes et une offre tĂ©lĂ©phonie. Ce dĂ©codeur est compatible avec la 4K HDR, Dolby Atmos et Dolby Vision pour une excellente qualitĂ© d’image.

Le Meta Quest 3s, un casque de réalité mixte convaincant

AnnoncĂ© en septembre dernier, le casque Meta Quest 3s est une version plus accessible du Quest 3 qui vient attirer un public plus large grâce Ă son tarif accessible. Il partage le mĂŞme SoC, le Snapdragon XR2 Gen 2 Ă©paulĂ© par 8 Go de RAM, ainsi qu’un ensemble de camĂ©ra de 4 mĂ©gapixels pour les expĂ©riences en rĂ©alitĂ© mixte.

Il donne accès Ă Meta Horizon OS, un catalogue complet d’applications, et un son Dolby Atmos pour les contenus compatibles. Le casque pourra très bien ĂŞtre associĂ© avec un ordinateur sous Windows 11 et afficher un bureau en grand, un peu comme le Vision Pro d’Apple. Évidemment, il sera aussi parfait pour jouer, plusieurs jeux compatibles et exclusifs sont de la partie, dont un certain Batman Arkham Shadow (prĂ©installĂ© gratuitement sur l’appareil).

