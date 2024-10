Amazon régale les étudiants avec une offre Prime gratuite, puis un abonnement à moitié prix

C’est le retour d’une offre qui cartonne Ă chacune de ses apparitions : si vous ĂŞtes Ă©tudiant, vous pouvez tester les services d’Amazon Prime gratuitement pendant 3 mois, puis bĂ©nĂ©ficier d’un an d’abonnement Ă -50 %.

Amazon Prime n’est pas seulement le service de livraison gratuit et rapide du cĂ©lèbre site Internet. C’est aussi l’accès Ă des services et des plateformes exclusives, comme Prime Video, Prime Gaming, Prime Music, sans compter toutes les ventes flash et promo exclusives rĂ©servĂ©es aux membres Prime. Tout ça coĂ»te normalement 69,90 euros par an pour le commun des mortels, mais vous, Ă©tudiants, future Ă©lite de la nation, pouvez en profiter Ă moitiĂ© prix après une pĂ©riode de gratuitĂ© de 90 jours.

Pourquoi s’abonner avec Amazon Prime Student ?

Vous accédez à toutes les séries et les films Prime Video

Livraison offerte sur quasiment tout le site, en 24h, sans minimum d’achat

Des avantages offerts partout : Twitch, Audible, Amazon Photo, Prime Music

L’abonnement Amazon Prime coĂ»te 69,90 euros par an. Le programme Prime Student, pour les Ă©tudiants, permet de profiter d’une offre Ă moitiĂ© prix, soit seulement 34,95 euros l’annĂ©e, ce qui revient Ă 3,49 euros par mois. Sans oublier que vous avez 90 jours d’essai, soit trois mois, pour tenter et dĂ©cider de continuer ou d’annuler. La seule condition : justifier votre statut d’Ă©tudiant auprès d’Amazon.

Amazon Prime Student, une folie Ă tous les niveaux

Vous n’imaginez pas tout ce que vous pouvez faire avec un abonnement Prime. Le fait que ce soit Student permet de profiter d’un prix rĂ©duit, mais les avantages sont les mĂŞmes. Ça commence par la livraison gratuite sur des milliers de rĂ©fĂ©rences. Vous pouvez trier sur le site, quand vous faites une recherche, les produits bĂ©nĂ©ficiant de Prime. Si celui qui vous intĂ©resse en fait partie et que vous le commandez, il est dans votre boĂ®te aux lettres le lendemain.

Ça, c’est la surface de l’iceberg. Avec Prime, vous avez aussi accès Ă Amazon Music. Il s’agit d’un service de streaming, similaire Ă Deezer ou Spotify, qui permet d’Ă©couter vos musiques, podcasts, faire vos playlists et en profiter depuis votre PC, smartphone, tablette, TV, Fire TV : bref, quasiment partout. Vous pensez que c’est fini ? Vous ĂŞtes loin du compte.

Un sub Twitch gratuit, des jeux offerts : c’est cadeau

Avec votre abonnement Prime, vous pouvez soutenir un créateur de contenu sur Twitch grâce à un sub offert tous les mois. Ça peut servir à accéder à la VOD de certains streamers, ou juste montrer votre soutien à celui ou celle que vous préférez.

Pour rester un peu dans le domaine du gaming, sachez que vous avez aussi accès Ă Amazon Games, une plateforme comme Steam ou Epic Games, avec des jeux offerts rĂ©gulièrement. Parfois directement sur la plateforme Amazon, parfois ce sont des codes Ă activer sur Epic, GOG ou autre. Sans oublier qu’il y a de temps en temps du contenu et des DLC offerts pour des jeux free-to-play.

Enfin, pour revenir Ă quelque chose de plus « Amazon core », vous accĂ©dez Ă des promotions exclusives, notamment pendant le Prime Day Amazon, des jours de ventes flash oĂą le prix de centaines de rĂ©fĂ©rences chute drastiquement, notamment sur les produits brandĂ©s Amazon. Et bien sĂ»r l’accès Ă Prime Video avec ses films et sĂ©ries exclusifs, comme The Boys, Le Seigneur des Anneaux – Les Anneaux de Pouvoir ou encore les documentaires d’Orelsan, Squeezie, le programme LOL, etc.

Si vous voulez en apprendre plus sur Amazon Prime, son fonctionnement, ses avantages, etc. vous pouvez consulter notre article dĂ©diĂ© au service premium d’Amazon.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.