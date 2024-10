Samsung casse déjà le prix de son nouveau Odyssey OLED G8, un moniteur gaming performant (32″, 240 Hz, 0,03 ms…)

Présenté lors du CES 2024, le Samsung Odyssey OLED G8 est un écran PC taillé pour le gaming avec son taux de rafraîchissement de 240 Hz, sa définition 4K ou encore sa compatibilité avec l’AMD FreeSync Premium Pro. S’il vous tente, mais que son prix de base est rédhibitoire pour vous, sachez que Samsung le propose en ce moment à 1 019,15 euros au lieu de 1 299 euros.

Sur le marché des écrans PC gamer, les modèles Samsung Odyssey figurent résolument parmi les plus puissants. Lors du CES 2024, la marque sud-coréenne a dévoilé ses nouveaux modèles, parmi lesquels on trouve le Samsung Odyssey OLED G8, le premier du fabricant à embarquer une dalle OLED plate de 32 pouces en format 16:9. Ce n’est pas là son seul atout, et sa fiche technique complète devrait séduire les amateurs de jeux compétitifs et nerveux. Le hic, c’est que le prix de cette référence est très élevé. Mais avec une promotion de 280 euros, comme actuellement, la facture fait moins mal…

Les points essentiels du Samsung Odyssey OLED G8

Une dalle 4K OLED de 32 pouces

Un taux de rafraîchissement de 240 Hz + un taux de réponse de 0,03 ms

Une connectique complète

Initialement affiché à 1 299 euros, puis réduit à 1 199 euros, l’écran PC Samsung Odyssey OLED G8 (G80SD) est actuellement proposé à 1 019,15 euros sur le site officiel de Samsung grâce au code promo PGW15, valable jusqu’au 30 octobre 2024.

Le prix réduit de l'écran PC gamer Samsung Odyssey OLED G8 après application du code promo PGW15 sur le site officiel de la marque.

Si, par la suite, l'offre mentionnée dans cet article n'est plus disponible, merci de jeter un coup d'œil ci-dessous afin de dénicher d'autres offres concernant le Samsung Odyssey OLED G8.

Un écran ergonomique avec de l’OLED sur du plat

Le Samsung Odyssey OLED G8 est un moniteur particulièrement élégant et bien conçu, avec son design épuré et métallique. Sachez tout de même qu’avec sa dalle de 32 pouces, il n’appartient clairement pas à la catégorie des petits écrans ; il faut donc avoir suffisamment de place sur son bureau pour pouvoir l’accueillir. Au dos de ce modèle, on trouve par ailleurs un cercle lumineux coloré doté du système Core Lightning+, qui s’adapte aux scènes des jeux lancés. Une bonne manière de maximiser l’immersion. Mais l’Odyssey OLED G8 n’est pas que beau : il est aussi très ergonomique, puisque l’on peut pivoter le moniteur et régler l’inclinaison et la hauteur de l’écran à sa guise.

S’agissant de cet écran, on a ici droit à une belle dalle OLED 4K de 32 pouces, qui promet donc des noirs profonds, des contrastes infinis et des couleurs vibrantes. Notez d’ailleurs que ce moniteur est le premier chez Samsung à embarquer une dalle OLED plate de cette taille. Cette technologie d’affichage est en tout cas un réel plaisir en jeu, surtout durant des parties avec une ambiance très sombre, qui ne manqueront pas de détails. Ajoutons aussi le fait que cet écran OLED soit sans reflet, ce qui est bien plus pratique lorsqu’on est concentré sur ses actions de jeu.

Une fluidité exemplaire

Le Samsung Odyssey OLED G8 marque aussi des points avec son taux de rafraîchissement de 240 Hz et son taux de réponse de 0,03 ms ; autant dire que la fluidité et la réactivité seront ici excellentes, ce qui permet au moniteur de tirer son épingle du jeu sur des titres nerveux comme les FPS. Les retards, ralentissements ou encore flous de mouvement n’auront pas leur place ici. N’oublions pas la prise en charge de la fréquence de rafraîchissement variable (VRR) avec la technologie AMD FreeSync Premium Pro qui élimine les saccades et déchirures d’écran qui peuvent ralentir la progression des joueurs.

Retenez également que le Samsung Odyssey OLED G8 n’est pas qu’un moniteur de jeu : il peut aussi être utilisé comme une vraie Smart TV, avec la pléthore d’applications de streaming nativement intégrées sur l’interface. Et grâce au processeur NQ8 AI Gen3 embarqué, l’upscaling des contenus jusqu’en 4K est aussi assuré. Enfin, côté connectique, l’écran PC dispose de deux ports HDMI 2.1 (pratiques pour jouer sur une console next-gen), d’un DisplayPort 1.4 et de ports USB, mais attention, pas d’USB-C ici, ce qui pourrait limiter certaines configurations ou usages, surtout quand on sait l’importance de cette connectique dans les setups modernes…

